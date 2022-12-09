التأمين الصحي الشامل: إنشاء أول تطبيق إلكتروني «I APPROVED» لتيسير إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية

أعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ورئيس اللجنة، استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية التأمين الصحي الشامل ومميزاته في ضمان التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وكذلك التوعية بأهمية العمل على تحديث البيانات والاشتراكات للانتفاع بخدمات المنظومة، بما يعزز ثقة المواطنين بأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، رقم (18)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبعضوية المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث، من أجل تسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها لكافة المحافظات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني لإنجازها في مدة أقل من 8 سنوات قادمة، بما يسهم في تحقيق حلم المصريين بالتغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في الجمهورية الجديدة.

آخر مستجدات موقف توفير منافذ داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة

وناقش الاجتماع، آخر مستجدات موقف توفير منافذ داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات تتبع للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل “مكاتب شئون المستفيدين”، والتي شملت المرحلة الأولى منها تفعيل 15 منفذا بمراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، إضافة إلى منفذين بالمستشفيات، كما شملت توفير 37 منفذا بمحافظة الأقصر سيتم تفعيلهم قريبًا.

وتطرق الاجتماع، إلى الاتفاق على توفير منفذ بكل منشآة صحية لتيسير “خدمات التسجيل، تحديث البيانات، سداد الاشتراكات” على المنتفعين، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بإعداد خطة زمنية للمرحلة الثانية من تفعيل مكاتب شئون المستفيدين، ومراحل تفعيلها لتمتد لكل منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

متابعة الخطوات التي تم تنفيذها لإتاحة خدمة تسجيل المواطنين

وتطرق، إلى متابعة الخطوات التي تم تنفيذها لإتاحة خدمة تسجيل المواطنين بالتأمين الصحى الشامل من خلال “بوابة مصر الرقمية” للراغبين في التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى توفير منافذ بمكاتب “الهيئة العامة للبريد” تتيح خدمة التسجيل للمواطنين، وذلك علاوة على منافذ التسجيل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن المنظومة.

وتناول الاجتماع، آخر مستجدات أعمال لجنة الموافقات المسبقة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم إنشاء تطبيق إلكتروني بعنوان ” I APPROVED” ليكون أول منصة رقمية تفاعلية بين الهيئات الثلاث، تهدف إلى تسريع عمليات مراجعة قائمة وإجراءات الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية وفقًا للضوابط المعمول بها، مما يضمن حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمات الطبية والعلاج الدوائي بشكل أسهل وأسرع، وجودة الأداء ودقة وكفاءة المعلومات، إضافة إلى الاستفادة من نتائج تلك التطبيقات في عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، باستمرار انعقاد لجنة الموافقات المسبقة بشكل دوري أسبوعيًا، لاستكمال أعمال تسريع إجراءات إصدار الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية وفقًا للضوابط المعمول بها، بحد أقصى 48 ساعة، لضمان الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة.

تسوية المطالبات وموقف التحصيل بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل

وتناول الاجتماع، آخر مستجدات تسوية المطالبات وموقف التحصيل بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، حيث تمت التسوية بالكامل للعامين الماليين 2020/2019 و 2021/2020، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر نتيجة للفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به، متابعًا أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد وتنوع الخدمات، لاستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية بمصر.

وناقش الاجتماع، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات “جنوب سيناء، أسوان، السويس”، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة الانتهاء من أعمال تسجيل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بتلك المحافظات لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحد أقصى خلال شهر من تاريخه، والتنسيق لذلك.

ونوه السبكي، إلى أهمية عمل الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتوازي لإنهاء متطلبات التشغيل الرسمي للمنظومة بتلك المحافظات، من تسكين القوى البشرية وبرامج التهيئة والتدريبات وغيرها من محاور العمل المختلفة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمنتفعين وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأشار السبكي، إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 2,7 مليون مواطن بشكل إلكتروني كامل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الأولى لتطبيق المنظومة “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية”، مضيفًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمنتفعين بتلك المحافظات.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.