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التأمين الصحي : الاستفادة من الخبرات اليابانية في التغطية الصحية الشاملة‎

استعراض الموقف التنفيذي لهذا المشروع
منى عبدالباري 12:55 م, الأربعاء, 24 مارس 21 12:55 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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تعزيز التعاون الفنى مع «جايكا» لضمان استدامة جودة الخدمة

عقد حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، تم خلاله التباحث حول محاور مشروع الدعم الفني المقدم من الحكومة اليابانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على النحو الذى يضمن تقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

وأكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المشروع القومي لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.

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واستعرض الموقف التنفيذي لهذا المشروع قائلاً: “نعمل بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والمقبل، عقب نجاح تجربة بورسعيد، حيث تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من ٣٠٠ جنيه».

وأشار، في اجتماعه مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، بحضور مى فريد مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى حرصه على تعزيز أوجه التعاون الفنى المشترك بين الجانبين؛ من أجل الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة، على نحو يسهم فى توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المواطنين خلال ١٠ سنوات؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل.

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وأوضح أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحي الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة وأن النظام يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.

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بقلم منى عبدالباري

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