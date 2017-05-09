التأمين الصحي: إنفاق 900 مليون جنيه على مرضى فيروس سي

كشف الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنها عالجت 300 ألف مريض بفيروس سى منذ بدء العلاج أواخر 2014 حتى الشهر الماضي.

وأوضح فى تصريح خاص لـ”المال” أن الهيئة صرفت 900 مليون جنيه لتوفير أدوية الفيروسات الكبدية لهؤلاء المرضي إضافة للتحاليل المطلوبة.

وأكد أنه لا توجد أى قوائم انتظار فى أى محافظة، إذ إن أي مريض يتقدم للحصول على العلاج يتم توفيره مباشرة بعد الاطلاع على التحاليل اللازمة.

وتعالج هيية التأمين الصحى المرضي المصابين بفيروس سى بأدوية الهارفونى والسوفالدى وكوريفو والدكلانزا والأوليسيو.