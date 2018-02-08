التأمين الصحى : 130 مليون جنيه لزراعة قواقع ضعاف السمع

الصاوي أحمد:أكد د.علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، اليوم الخميس، أن الهيئة قررت الدخول في مناقصة لاستيراد قواقع، لإجراء عمليات لإعادة السمع ل2500حالة من الأطفال العام الجاري، بدلا من سداد قيمة ثمن القوقعة للجمعيات الخيرية.جاء ذلك خلال مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأ

الصاوي أحمد:

أكد د.علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، اليوم الخميس، أن الهيئة قررت الدخول في مناقصة لاستيراد قواقع، لإجراء عمليات لإعادة السمع ل2500حالة من الأطفال العام الجاري، بدلا من سداد قيمة ثمن القوقعة للجمعيات الخيرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، تحت شعار “اسمع -اتكلم – مصر 2018.

وأكد “حجازي” أن الهيئة قررت إضافة خدمة زراعة القوقعة للحالات في محافظات الإسكندرية والغريبة وأسيوط وسوهاج، فضلا عن مستشفي التأمين الصحي في مدينة نصر خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأوضح أن هيئة التأمين الصحي، هي الجهة الكبري التي تنفذ زراعة القوقعة، عبر توفير التكلفة للحالات، وليس إجراء العملياتن وهو ما سيتم في قانون التأمين الصحي الجديد.

و أوضح أن الهيئة سددت 130 مليون جنيه في 2017 لعدد 1446حالة زراعة القوقعة، وفي 2007 كانت 42حالة فقط بتكلفة مليونين، بواقع 45 ألف جنيه للحالة، وفي 2013 تم علاج 1013حالة عبر زراعة القوقعة بتكلفة 96مليونا، كما تمت زيادة تكلفة الحالة الواحدة لـ90 ألف جنيه في 2014 نتيجة عدم توفير خدمة مناسبة من خلال القيمة السابقة .

يقام المؤتمر تحت رعاية وحدتي زراعة القوقعة في جامعة القاهرة، ومستشفي النيل، وجمعيات الأنف والأذن والحنجرة المصرية والعربية.