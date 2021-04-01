«التأمين الشامل» يضيف انسداد الشرايين التاجية لقائمة خدماته الطبية

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية CTO، والذي يأتي ضمن حزمة من الخدمات المستحدثة التي تقدمها الهيئة من خلال مستشفياتها للمنتفعين بالمنظومة الجديدة، وذلك بحضورالدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب واعضاء اللجنة.

ورحب محافظ بورسعيد بالمشاركين فى المؤتمر، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد جاهزة دائما للمؤتمرات الطبية، والتى تهدف لإثراء المنظومة الصحية بالمحافظة ومواكبة كل ماهو جديد فى عالم الطب، مؤكدا أننا نتشرف باستضافة المؤتمرات فى جميع المجالات واستضافة المشاركين من كل دول العالم.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نسعى للارتقاء بالمستوى الصحى بالمحافظة لرعاية المواطن صحيا على أعلى مستوى، موضحا الجهود التى تبذلها وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية لإكمال منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات الجمهورية، والتى تعد أولى خطوات تحقيق التنمية المستدامة فى محافظات مصر.