التأمين.. الحاضر الغائب فى مواجهة التضخم

المال ـ خاصأكد مسؤولون بسوق التأمين، أنه يعد من أبرز القطاعات الخدمية المالية التى تقوم بدورها فى دعم كل المجالات التى تشكل الاقتصاد الكلى للدول، فضلا عن ارتباطه الوثيق بالتطور الاقتصادى لها وقياس مدى نموه بنموها ككل.وأكدت قيادات القطاع أن سوق التأمين صناعة مغذية للتنمية، حيث تقوم بدورها فى تسه



المال ـ خاص أكد مسؤولون بسوق التأمين، أنه يعد من أبرز القطاعات الخدمية المالية التى تقوم بدورها فى دعم كل المجالات التى تشكل الاقتصاد الكلى للدول، فضلا عن ارتباطه الوثيق بالتطور الاقتصادى لها وقياس مدى نموه بنموها ككل. وأكدت قيادات القطاع أن سوق التأمين صناعة مغذية للتنمية، حيث تقوم بدورها فى تسهيل عمليات الإقراض للمشروعات الإنتاجية، فضلا عن حماية الأصول والاستثمارات الخاصة، باعتباره حائط صد للأخطار المحتملة التى يمكن أن تواجه الممتلكات من خلال دوره فى الحفاظ على الدور التراكمى للأصول المادية عبر الادخار. من ناحيته، قال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن التأمين خدمة غير منظورة، لكنها مؤثرة بشكل كبير فى الاقتصاد الكلى، من خلال حمايته للأصول والاستثمارات من ناحية، وضخه لصافى استثمارات قدره 58 مليار جنيه بشرايين الاقتصاد القومى. وأضاف أنه على النقيض تقل نسبة مساهمته فى الناتج الإجمالى المحلى، والتى لا تصل إلى %1 مقارنة بدول أوروبا وبعض دول الخليج التى قفزت إلى %2 وأكثر. وأكد صابر أن الطلب على التأمين يحتاج إلى وعى وأموال، موضحا أن التأمين يعمل على توفير حصيلة مالية يعاد استثمارها فى مشاريع منتجة مما يخلق طلبا على مزيد من حجم السلع والخدمات، موضحا أن أى قطاع يخدم الاقتصاد الكلى لابد أن يقاس بمدى القيمة المضافة التى يحدثها لا بالأموال فقط التى يضخها. واعتبر نائب العضو المنتدب لـ«رويال»، أن التأمين عامل مساعد قوى فى التشجيع على الادخار والاستثمار ومنح الائتمان، بصفتهم اللاعبيين الكبار فى عملية التنمية للاقتصاد الكلى إضافة للحد من التضخم من خلال امتصاص التأمين للأموال فى صورة وثائق مصدرة وتقليص كميات النقد المتداولة. وأوضح أن التأمين يمهد الكثير من الصعوبات لإتمام العديد من الصفقات الكبرى، خاصة التى يشترط فيها وجود تأمين كالمناقصات وغالبية المشروعات التى لايتم قبولها بدون تأمين. وأكد أنه قطاع يحتاج إلى إجراءات تشريعية وتنظيمية ستساعد فى تعظيم دوره فى الاقتصاد القومى أهمها سرعة إصدار مشروع قانون التأمين الجديد، خاصة أن الحالى كان يتناسب مع طبيعة الدولة الاشتراكية لا الرأسمالية أو ذات الاقتصاد الحر حاليا. وطالب بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين بضرورة مخاطبة الجهات المعنية بالدولة بضرورة فرض تأمينات إجبارية جديدة تزيد من حماية الأصول والممتلكات والأشخاص، فضلا عن إدخال التأمين كمادة فى المناهج التعليمية. وأضاف أن الرقيب والمنظم على عاتقهما معالجة نقص الكوادر الفنية الموجودة بالسوق المصرية، بعمل ميزانية ضخمة لتدريب الكوادر الموجودة بالقطاع، باعتبار أن الأجور غير مجدية بالقطاع، ولا يستطيع الكادر اقتطاع جزء منها لتدريب نفسه وتطوير مهاراته. وأكد أن القطاع فى حاجة ماسة إلى قاعدة بيانات تفصيلية فى كل القطاعات وتعيين خبراء اكتواريين أكفاء لفحص تلك البيانات والوصول إلى قائمة تسعير استرشادية يؤخذ بها بدلا من التضارب الذى تعانى منه السوق وحرق الأسعار الموجود به. وقال إن قطاع السيارات – الإلزامى والتكميلى – والطبى يمثلان %40 من إجمالى قطاع التأمين ككل، مما يستلزم وجود قاعدة بيانات كاشفة للوضع مبكرا بدلا من التعرض لكارثة. وأضاف أن الاتحاد على عاتقه دور مهم، وهو إعادة النظر فى دور اللجان الفنية المنوطة بفحص مشكلات السوق ووضع حلول استراشادية لها، ومحاولة إلزام شركات التأمين بتنفيذها لصالح حملة الوثائق والمساهمين والقطاع ككل. وقال عبد العزيز لبيب، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة “وثاق للتأمين التكافلى”، إن قطاع التأمين له مساهمة كبيرة فى الاقتصاد القومى، حيث بلغت استثمارات القطاع فى 30 يونيو 2016 حوالى 57.14 مليار جنيه. وأضاف لبيب أن تلك الاستثمارات متنوعة، فمنها فى الودائع البنكية التى توجهها البنوك فى قروض للمشروعات والاستثمارات المختلفة وهناك بعض استثمارات قطاع التأمين فى أذون وسندات الخزانة العامة التى تمول الحكومة عجز الموازنة العامة والمشروعات القومية كما يستثمر القطاع فى مشروعات مباشرة مثل شهادات قناة السويس الجديدة. وأكد أن القطاع يواجه تحديات بطء النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن أغلب النمو الحالى فى أقساط السوق نتيجة لإعادة تقييم أصول العملاء بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتعويم الجنيه، إلا أن القطاع يراهن على زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة بما يوفر مشروعات جديدة تحتاج إلى التأمين عليها وهو ما يرفع معدلات الطلب على التأمين ونمو أقساطه. وأوضح أن القطاع لا يحتاج إلى تشريعات جديدة، ولكن يحتاج إلى تشريعات تشجع الاستثمارات الخارجية والداخلية وتحسن مناخ الاستثمار ومنح حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة بما يدعم التنمية الاقتصادية التى تنعكس مباشرة على زيادة نمو قطاع التأمين والطلب على منتجاته المختلفة. وطالب لبيب بتكثيف جهود زيادة نسبة الوعى التأمينى ليزيد إدراك المواطنين بأهمية صناعة التأمين ودورها فى حماية الاقتصاد القومى وتجميع المدخرات مثلها مثل البنوك، بما يساعد فى انتشار التأمين وزيادة معدل الطلب على منتجاته، خاصة التأمين متناهى الصغر. من جهته، كشف السيد بيومى، مدير عام الاستثمار وخبير سوق المال بشركة “المصرية للتأمين التكافلى”، أن قطاع التأمين يلعب دورا مزدوجا فى الاقتصاد المصرى، عبر التأمين على المشروعات القومية وتوفير مظلة حماية لها بدفع تعويضات فى حالة وقوع ضرر لتعود تلك المشروعات للعمل مرة أخرى فضلا عن تشجيع البنوك على إقراض تلك المشروعات. وأضاف بيومى أن القطاع له دور آخر وهو الاستثمار المباشر عبر ضخ استثمارات القطاع التى تتعدى 57 مليار جنيه من خلال استثمارها فى الأوراق المالية وشراء أسهم وسندات وكذلك شراء أذون وسندات الخزانة العامة. واعتبر أنه رغم دور القطاع الكبير إلا أن مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى GDP لا تتعدى %1 بسبب ضعف الوعى التأمينى بالمجتمع كما لا يوجد تأمين على المنشآت الحكومية وهو ما واجهه المجتمع عند حرق المجمع العلمى منذ سنوات ولم تكن هناك وثيقة تأمين عليه. وأشار إلى أن دول الخليج العربى بدأت بعدنا فى مزاولة نشاط التأمين وسبقتنا عبر سن تشريعات إجبارية فى التأمين مثل فرض وثيقة المسكن إجباريا وكذلك الطبى على المغتربين بما رفع من مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للتعدى %2.5 و%3 أحيانا. وأكد ضرورة سن تشريعات فى مصر لفرض التأمين الإجبارى على المنشآت الحكومية وفرض وثيقة المسكن إجباريا على المواطنين عند شراء عقار أو شقة سكنية أو حتى بناء عقار بما يزيد من عدد وثائق التأمين وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم أقساط القطاع وزيادة معدل الوعى التأمينى. وأوضح بيومى أن القطاع لديه فرص كبيرة أهمها ضخامة عدد السكان، بالإضافة إلى ضرورة توطيد العلاقات بين الاتحادات الإقليمية للتأمين وتبادل الخبرات والتجارب وعقد الورش والمؤتمرات المختلفة مع ابتكار الشركات منتجات جديدة باستمرار لتلبية كل احتياجات القطاع وخاصة فى تأمينات الحياة لتكمل دور التأمينات الاجتماعية عبر وثائق المعاش التكميلى وكذلك وثائق تعليم وزواج الأبناء. بدوره، قال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن قطاع التأمين بطبيعته قطاع غير مرئى، لكونه يقوم بخدمات غير منظورة أو غير مباشرة مثل تسهيل عمليات الإقراض وبدء المشروعات الكبرى فى العمل مؤكدى أنه كلما ازداد الإقتصاد قوة ارتفعت معدلات نمو قطاع التأمين والعكس لكونه مرآة الاقتصاد. وأوضح ذكرى أن شركات التأمين دوما ما تدخل فى دائرة التحديات من جراء التطورات السريعة والمتلاحقة على المستويين المحلى والإقليمى مثل ضرورة خلق منتجات تأمينية جديدة تؤمن المواطنين ضد الإرهاب والحرب السلبية علاوة على اقتحام التأمين متناهى الصغر لحماية ذوى الدخول المحدودة جدا، ومجابهة الفقر وتأمين الشحنات والبضائع بحريا وبريا لحماية الاستيراد والتصدير فضلا عن التطور التكنولوجى الكبير الذى يمكنه تسهيل الأعمال أو مضاعفة حجم المخاطر. وأكد أن قطاع التأمين يسهم بأمواله فى الاستثمار لكن بصورة متواضعة من ناحية لكن على الجانب الآخر يقوم بمهام كبيرة بدون التأمين كانت ستتوقف تماما علاوة على أنه يمثل بندًا فى ميزان المدفوعات من خلال رؤوس أموال شركات التأمين وذلك من خلال الأموال الواردة والصادرة للقطاع. وأشار العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى»، إلى ضرورة دعم دور قطاع التأمين فى السوق المصرية، من خلال تشجيع قطاع التأمين بزيادة الكيانات المؤسسية به من خلال دخول استثمارات جديدة فى صورة شركات تأمين وشركات وساطة من خلال تجمع الأفراد وتدشينها ومنح حوافز مغرية. ولفت إلى ضرورة مخاطبة الحكومة فى تطبيق قانون التأمين الإجبارى على المنشآت الحكومية، وإدخال ثقافة التأمين فى المناهج الدراسية، علاوة على ضرورة تكاتف الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد لإعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لحاجة السوق إليها. وأكد أن قطاع التأمين فى حاجة كبيرة إلى اختراق أنواع تأمين جديدة من خلال إعداد دراسات على السوق وإجراء مسح شامل لمعرفة متطلبات العملاء من منتجات الحياة وتأمين المسؤوليات والتى هى قادرة بدورها على توسيع قاعدة العملاء ودخول شرائح جديدة للتأمين. وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد سيكون له دور كبير فى دخول أموال ضخمة من خلال إخضاع شركات الرعاية الطبية لرقابة الهيئة علاوة على دخول شركات تأمين جديدة للسوق بعد وضوح الرؤية لسوق لديه قانون يتواكب مع المستجدات وقادر على ضبط إيقاع السوق.