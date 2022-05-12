التأمين «التكميلي والإجباري» يتصدران معدلات الاحتفاظ بشركات التأمين (جراف)

يعد معدل الاحتفاظ في قطاع التأمين هو نسبة احتفاظ شركة التأمين بنسبة من القسط وإعادة الباقي لدى شركات إعادة التأمين، وتتحمل شركة التأمين نفس النسبة من التعويض، بينما تتحمل شركة أو شركات الإعادة باقي النسبة وفقا لحصصهم في اتفاقيات إعادة التأمين.

العوامل المؤثرة على معدل الاحتفاظ في شركات التأمين

وهناك عدة عوامل تتحكم في نسبة الاحتفاظ، منها السياسة الاكتتابية لشركة التأمين وكذلك حجم الملاءة المالية لها وغيرها من العوامل، وهي عامل ذو حدين فكلما زادت النسبة زادت قدرة شركة التأمين على استثمار تلك الأقساط في الداخل وتعظيم عوائدها واستفادة الاقتصاد الوطني، لكن ذلك يزيد من درجة الخطورة في تحملها نسبة أكبر من التعويض عند وقوع الخطر، وقد يؤثر ذلك على المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتصدر فرع تأمين السيارات التكميلي، فروع التأمين في مؤشر معدل الاحتفاظ خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة 95%، يليه فرع تأمين السيارات الإجباري بنسبة 92.3% ثم التأمين الطبي 66.4%.

64.1% معدل الاحتفاظ في فرع تأمين النقل الداخلي

واحتل فرع تأمين النقل الداخلي المركز الرابع بمعدل احتفاظ بلغ 64.1% يليه فرع تأمينات الحوادث بمعدل احتفاظ 64% خلال العام المالي 2020/2021 ، وبلغ متوسط معدل الاحتفاظ في فرع تأمين أجسام السفن 51.2% يليه فرع التأمين البحري بنسبة 48%.

وبلغ متوسط معدل الاحتفاظ في فرع تأمين الحريق في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 33.7%، يليه فرع تأمين البترول بمتوسط معدل احتفاظ بلغ 27.1% ، يليه فرع تأمين الطيران بمتوسط احتفاظ 18.6% ، أخيرا فرع التأمين الهندسي بمتوسط احتفاظ 14.4%.

الجراف التالي يوضح متوسط معدل الاحتفاظ في فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي الماضي 2020/2021.