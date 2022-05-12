التأمين التكميلى الأعلى فى مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج (جراف)

تعتبر العمولات وتكاليف الإنتاج أبرز عوامل جذب الوسطاء والجهاز الإنتاجى لجلب العمليات فى فروع التأمين المختلفة، تصدر فرع تأمين السيارات التكميلى فروع التأمين من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة 30.7% خلال العام المالى الماضى 2020/2021.

تأمين النقل الداخلى فى المركز الثانى فى العمولات

واحتل فرع تأمين النقل الداخلى المركز الثانى من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج خلال العام المالى الماضى 2020/2021 بنسبة 26.6%، يليه فرع التأمين البحرى بمعدل عمولات 22.6% ثم فرع تأمين الحوادث بنسبة عمولات 21.7%.

وحل فرع تأمين الحريق فى المرتبة الخامسة من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة 20.8%، يليه فرع تأمين السيارات الإجبارى بنسبة 20.4%، يكون معدل العمولات وتكاليف الإنتاج لكل فرع تأمينى نسبة من أقساط الفرع التأمين .

15.1% متوسط العمولات وتكاليف الإنتاج فى التأمين الطبى

وجاء فرع التأمين الطبى فى المركز السابع من حيث معدل العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة 15.1% خلال العام المالى 2020/2021، يليه فرع تأمين أجسام السفن بمعدل عمولات وتكاليف إنتاج 13.9%، ثم التأمين الهندسى 12.1%.

وفى المركز العاشر حل فرع تأمين البترول بمعدل عمولات وتكاليف إنتاج بلغ 9.2% خلال العام المالى 2020/2021، وفى المرتبة الحادية عشر والأخيرة جاء فرع تأمينات الطيران بمعدل عمولات وتكاليف إنتاج بلغ 8.5% ، فيما بلغ متوسط العمولات فى السوق لكافة الفروع 19.5%.

الجراف التالى يبين متوسط العمولات وتكاليف الإنتاج فى فروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى الماضى 2020/2021 (النسبة مئوية).