التأمين التكافلى يواصل نزيف الأقساط وارتفاع 50% فى تعويضاته خلال 8 شهور (جراف)

وارتفعت فاتورة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلى لتبلغ قيمتها 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه .

واصل نشاط التأمين التكافلى نزيف أقساطه خلال الشهور الثمانية الماضية (من يناير وحتى أغسطس) حيث انخفضت أقساطه المحصلة بنسبة 34.2% لتبلغ قيمتها 2.9 مليار جنيه ، مقابل 4.4 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وكشف تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر أغسطس الماضى والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع الأقساط المحصلة فى شركات التأمين التجارية لتبلغ 30.1 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة مع 20.8 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبنسبة نمو 44.4% خلال تلك الفترة.

ارتفاع تعويضات التأمين التكافلى حتى أغسطس

وارتفعت حصيلة أقساط قطاع التأمين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى لتبلغ 32.9 مليار جنيه مقارنة مع 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 30.6%، وارتفعت فاتورة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلى لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 مقابل 1.1 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 50%.

الجراف التالى يوضح تطور الأقساط المحصلة للتأمين التجارى خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى (المبلغ بالمليار جنيه).\

وصعدت التعويضات المسددة فى شركات التأمين التجارية لتبلغ 13.2 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021 مقابل 12 مليارا وبنسبة ارتفاع 9.6%.

الجراف التالى يبين تطور الأقساط المحصلة للتأمين التكافلى خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى (المبلغ بالمليار جنيه).

عن التأمين التكافلى

وسدد قطاع التأمين 14.8 مليار جنيه تعويضات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقارنة مع 13.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة ارتفاع 12.9% خلال تلك الفترة.

الجراف التالى يوضح تطور الأقساط المحصلة من قبل قطاع التأمين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى (المبلغ بالمليار جنيه).

ويقوم نظام التكافل من خلال تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أو حصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات شركات التأمين التجارية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى (المبلغ بالمليار جنيه).

وشركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة لممارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة.

الجراف التالى يوضح تطور تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى (المبلغ بالمليار جنيه).

أما هيئة الرقابة الشرعية فهى الهيئة المشكلة داخل شركة التكافل للمراقبة والإشراف على معاملاتها وإبداء الرأى فى مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها،ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والمعاملات والقوائم المالية، أما المشترك حامل الوثيقة فهو الشخص الذى يرتبط مع شركة التأمين التكافلى بوثيقة تأمين تكافلى.

الجراف التالى يبين تطور تعويضات قطاع التأمين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى (المبلغ بالمليار جنيه).

وصندوق حملة الوثائق هو مجموعة من الحسابات التى تنشئها شركة التكافل حسب نظامها الأساسى بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، والتى تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيها الاشتراكات وعوائدها، حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركة التكافل التى تقوم بإدارتها.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى (النسبة مئوية).