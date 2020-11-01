«التأمين التعاوني» تراجع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا نهاية الأسبوع

كشف حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن انعقاد لجنة الأزمات نهاية الأسبوع الجارى لتجديد التنبيه على الإجراءات الوقائية السابقة الخاصة بتفشي فيروس كورونا وإمكانية حدوث موجة ثانية من الوباء مع بداية فصل الشتاء.

وأشار عبد العزيز إلى أنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة دائمة لإدارة الأزمات فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى برئاسة مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب.

تعرف على مقترحات لجنة الأزمات لمواجهة كورونا

في منتصف مارس الماضى وضعت 7 مقترحات هى منح إجازة إجبارية للعاملين المخالطين لحالات ثبتت إصابتها، وتعليق جميع أنشطة التدريب الداخلي أو الخارجي، وحصر من سافروا للخارج خلال الفترة الماضية لفحصهم.

من بين المقترحات التى اتخذت عند تشكيل لجنة الأزمات أنه تم اتخاذ قرار بالحد من الاجتماعات، وإنشاء آلية لعقدها باستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة.

وتعليق جميع أنشطة السفر، بالإضافة لعدد من الإجرءات الوقائية، منها تعليق لوحات إرشادية عن طرق الوقاية، والمرونة في منح الإجازات المرضية، واستخدام الأكواب الورقية، والتنبيه بمنع طلب الوجبات السريعة.

وأضاف أنه تم شن حملة كشف مبدئي من خلال أطباء من وزارة الصحة علي جميع العاملين بالمقر شهر مارس الماضى وسيتم متابعة الكشف الدورى مرة اخرى.

وتوفير كمامات وقفازات لعمال البوفيه، وتحديد رقم للتواصل في حالة الاشتباه، بجانب التواصل مع وزارة الصحة والتوجيه بتعقيم مقر العمل يومياً، وتعليق العمل بنظام البصمة.

تعد المرحلة الحالية هى مرحلة الاستعداد والتحضيرات المسبقة للتعامل مع الأزمة المتوقعة بغرض منع وقوعها والتقليل من آثارها .

وأوضح أن أهم مرحلة هي التي تتبلور فيها الأزمة من حيث الحجم والمعلومات الكافية عنها ووضع الحلول الخاصة بها ومتابعتها بدقة حتى السيطرة عليها او انتهائها تماما.

تعليمات مشددة للتصدي للفيروس للحافظ على سلامة العاملين

وأكد أنه أصدر تعليماته بمتابعة الأزمة الأولى الخاصة بتفشى فيروس كورونا والتى بدأت إدارة الأزمات فعليا فى التصدى لها منذ البداية.

ومن المعروف أن لجنة الأزمات بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى مشكلة من 8 أعضاء هم أيمن كمال عباس مدير عام إدارة الموارد البشرية وإيهاب طاهر مدير عام الشئون المالية، وبعضوية كل من منى سلامة مدير أول العلاقات العامة بالشركة وثروت محمود مدير إدارة المشتريات وفرح شكرى مشرف على إدارة شئون المقر وياسمين عبد العظيم وكيل إدارة إعادة التأمين ومحمد الشناوى المشرف على إدارة أمن المقر.