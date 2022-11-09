التأمين التجاري يسدد تعويضات 15.7 مليار جنيه بأول 8 شهور من 2022 (جراف)

بلغت قيم التعويضات المسددة من قبل الشركات العاملة بالقطاع للتأمين التجاري في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس للعام الحالي ما ناهز 15,7 مليار جنيه، بينما قلّت عنها في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 19% تقريبًا، حيث جاوزت القيمة 13,2 مليار.



بينما ارتفعت قيم التعويضات التي سددتها الشركات للتأمين التكافلي منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2022، لتصل بنسبتها إلى 11.5% تقريبًا، حيث زادت مما يقرب من 1,8 مليار جنيه لذات الفترة من العام الماضي إلى ما لامس 1,6 مليار لأول 8 شهور من السنة الحالية.



وزادت قيم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التجاري والتكافلي في أول 8 شهور من العام الجاري ما ناهز 17,5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى ما جاوز نسبة 18% عن ذات المدة للسنة الماضية، الذي وصلت قيم التسديد به إلى ما ارتفع قليلًا عن 14,8 مليار.



وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر أغسطس، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد أوشك على 2,8 مليار جنيه تقريبًا، بينما في أغسطس من 2021 كان قد جاوز قليلًا 1,6 مليار، وذلك ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 76% تقريبًا عن العام الماضي.



والجراف التالي يوضح مؤشرات تعويضات التأمين التجاري والتكافلي بشهر بأول 8 شهور من 2022 مقارنة بذات المدة من 2021: