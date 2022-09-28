التأمين الاجتماعي: مصر تتطلع لوضع الآلية المناسبة للعمل الجماعي على المستوى العربي

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مصر تتمتع بخبرات متراكمة في مجال التأمين الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية المحاور المطروحة في المؤتمر وخاصة مدى تأثير أزمة جائحة كورونا وأزمة حرب روسيا ومدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على نظم صناديق التأمينات الاجتماعية العربية مع دراسة التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في مجالات استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية.



وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر التقاعد العربي بمدينة شرم الشيخ في دورته السادسة تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص ) بمشاركة ممثلين من البرلمان العربي، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان ، جمهورية فلسطين ، جمهورية لبنان ، جمهورية تونس، جمهورية تركيا، مملكة الأردن ، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، النمسا وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الإجتماعي ،البنك الدولي ،منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،الوكالة الأمريكية للتطور الدولي، صندوق النقد الدولي، غرفة التجارة الأمريكية .



وأشار عوض إلى أن مصر تتطلع إلى استشراف آفاق مستقبل نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعى على المستوى العربى لمؤسسات الضمان الاجتماعى توفر للمواطن العربى حاجاته وحقوقه الأساسية وتجسد قيمة الإنسانية وتعزز إحساسه بالعدالة الاجتماعية.



وأوضح عوض أن المؤتمر سيستمر علي مدار يومي ٢٨ و ٢٩ سبتمبر الجاري يتناول اليوم الأول خمس جلسات نقاشية منها جلسة حول اقتصاديات أنظمة التأمين الاجتماعي وحجم الإنفاق على المعاشات التقاعدية بحلول 2050، حيث تبحث الجلسة مصادر الإنفاق على المعاشات التقاعدية على مدى العقود المقبلة وخيارات الإصلاح في العديد من البلدان.

بالإضافة إلى جلسة أخري حول التحديات والإصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية في العالم العربي، حيث يأتي على رأس أولويات جميع الدول العربية ضمان تلبية السياسات العامة لأنظمة التأمين الاجتماعي لتقاعد مستدام وميسور ومناسب الآن وفي المستقبل.

ولم تكن الأزمات العالمية غائبة عن المؤتمر حيث سيتم تخصيص جلسة لمناقشة تأثير أزمة جائحة كورونا على أنظمة التأمين الاجتماعي والدروس المستفادة.

وأضاف أنه في اليوم الثاني للمؤتمر سيتم مناقشة عدة قضايا هامة منها دور التحول الرقمي / منصات تكنولوجيا المعلومات في التأمين الاجتماعي والإدخار.

كما تم تخصيص جلسة خاصة بدتخت عنوان “الاستثمار ما بعد الجائحة إلى أين وكيف تؤثر قضايا الهيمنة الاقتصادية والحرب في أوروبا على قرارات الاستثمار؟.

وتختتم أعمال المؤتمر بالبحث عن إجابة سؤال عام وهو “هل يجب أن تبحث صناديق التقاعد عن عائد أعلى أم لا؟، حيث تكشف الجلسة بعض الدروس الرئيسية المستفادة من تخصبص الأصول في العقود السابقة وإلى أي مدى تعلمنا دروسًا من الماضي وما الذي يمكن أن تجلبه لنا السنوات الثلاثين القادمة.