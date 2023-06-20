«التأمين الاجتماعي» تعلن صرف المعاشات بداية من يوم 25 يونيو

قال اللواء جمال عوض؛ رئيس الهيئة القومية للمعاشات الاجتماعية، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية، تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الخامس والعشرين من يونيو الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل إلى 11 مليون مواط، يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

ووجه عوض الشكر لرئيس الجمهورية، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، لتكون قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار الاهتمام بملف التأمينات والمعاشات، والحرص على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

وتقدم رئيس هيئة التأمينات بخالص التهاني للقيادة السياسية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.