تأميـــن

التأمين الإسلامي لم يرتق للنتائج المأمولة .. فهل حان الوقت لتنظيم مجمع عربي لإعادة التكافل؟

طرحه الإتحاد العربي للتأمين في ندوته الإفتراضية السابعة
ماهر أبو الفضل 4:50 ص, السبت, 10 يوليو 21 4:50 ص, السبت, 10 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرح الإتحاد العربي للتأمين “GAIF” تساؤلًا محددًا، ألا وهو ، هل حان الوقت لتنظيم مُجمع عربي لإعادة التكافل؟.

التساؤل الذي طرحه العربي للتأمين في ندوته الإفتراضية السابعة، والمعنونة بـ ” مستجدات التكافل وآفاق التطور كيف يمكن لشركات إعادة التأمين الإقليمية دعم صناعة التكافل” ؟ ، لم يكن تساؤلًا أنطولوجيًا أو ميتافيزيقيًا كما نستسيغ وصفه، لكنه ليس تساؤلًا بسيطًا أيضًا.

في حضور 280 مشارك في الندوة الإفتراضية التي عقدها العربي للتأمين، نوقشت التحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي ، وإتفق جميع المشاركين علي أن قطاع التأمين التكافلي لم يرتق للنتائج المأمولة منه.

شكيب أبو زيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، قال أن إجمالي أقساط التأمين التكافلي علي مستوي الوطن العربي، لامست 12.9 مليار دولار تقريبًا- 12.874 مليار- في 2019 ، وأن نسبة إختراق التأمين التكافلي – أو تغلغله حسب وصفه- علي مستوي الوطن العربي بلغت 37.77%، وهي نسبة صغيرة نسبيًا – حسب تأكيده أيضاً-.

شكيب أبو زيد أمين الاتحاد العام العربى للتأمين
شكيب أبو زيد أمين الاتحاد العام العربى للتأمين

من جانبه إتفق يوسف الفاسي الفهري، الرئيس التنفيذي للشركة المركزية لإعادة التأمين المغربية، مع أبو زيد، مشيرًا إلي أن إجمالي أقساط التأمين التكافلي العالمي “صغيرة” ، رغم أن تعداد المسلمين يصل الي 1.8 مليار نسمة علي مستوي العالم.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربى للتأمين يطلق دليل شركات الإعادة والوسطاء عبر موقعه الإلكترونى

وتوقع الفهري، أن يشهد التأمين التكافلي نموًا علي مدي العقد القادم- اي خلال العشر سنوات المقبلة- ، متطرقًا إلي الإطار التشريعي للتأمين التكافلي في المغرب، الذي تم إقراره في أغسطس 2019 ، وأنه من المتوقع نشره في الجريدة الرسمية خلال الشهور القليلة المقبلة.

يوسف الفاسي الفهري، الرئيس التنفيذي للشركة المركزية لإعادة التأمين المغربية

من جهته أكد بوبكر أجدير، شريك IFAAS ، أن قطاع التكافل البنكي يشهد نموًا متسارعًا مقارنة بالتأمين التكافلي.

بوبكر أجدير

وبدوره شدد أسامة عابدين ، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل ، علي ضرورة تسويق التكافل لتوسيع قاعدة التأمين التكافلي من جهة، والمساعدة على أنتشاره وجذب رؤوس الأموال ، من جهة أخري.

وربط عابدين بين نجاح التأمين التكافلي، وبين الإكتتاب الفني وتنويع مخاطر المحفظة، مشيرًا إلي أن البنوك تُعد إحدى أهم القنوات لتوزيع التأمين.

‎وفيما يتعلق بسوق التأمين الماليزي، والذي يسيطر عليها النظام التكافلي، أكد مارسيل عمر باب ، الرئيس التنفيذي لشركة سويس ري (تكافل) ماليزيا ، أن قوة سوق التأمين التكافلي في ماليزيا ، مرتبط ببعض العوامل منها الإطار التنظيمي الذي يحد من المنافسة الشرسة بين الشركات ، بالإضافة الي إنفتاح الحكومة على التأمين الإسلامي ، فضلا عن أن البنوك الإسلامية قوية- علي حد تأكيده- ومع وجود شركات متعددة الجنسيات في السوق زادت من قوته”.

اقرأ أيضا  إعادة التأمين العالمية تحدد 5 اشتراطات لتحسين سعر «المخاطر الإلكترونية»

‎وتطرقت ندوة الإتحاد العربي للتأمين، إلي إعادة التكافل ، والصعوبات التي تواجهها ، والذي أكد خلالها محمد يعقوب ، الرئيس التنفيذي لشركة هانوفر ري – البحرين سابقا ، و عضو مجلس إدارة شركة دار التكافل، غياب الأطر التنظيمية السليمة من جهة ، وواختلاف النماذج في البلدان العربية من جهة أخري، وهو ما يعد أبرز وأهم الصعوبات التي تواجه صناعة إعادة التأمين التكافلي.

وإتفق شكيب أبوزيد ، مع محمد يعقوب، وزاده الشِعر بيتًا، بتأكيده أن الخسائر الفنية جاءت نتيجة عدم تنوع محافظ بعض شركات التكافل ، واعتمادها على الاكتتاب في السيارات والطبي، الأمر الذي يضخم حجم المخاطر والخسائر المتكبدة لإعادة التكافل.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربي للتأمين يشارك في مؤتمر الخرطوم للتأمين الزراعي

‎وإنتهت الندوة ، بالتوصية علي ضرورة إنشاء نوافذ إعادة تكافل إقليمية على غرار تجربة شركة الإعادة التونسية، وتنظيم مجمع إقليمي عربي لإعادة التكافل يكون بدعم من ‎ الإعادات الاقليمية العربية.

ومن المعروف أن الندوة السابعة التي عقدها الإتحاد العربي للتأمين، إفتراضيًا- أي عبر الشبكة العنكبوتية- شارك فيها المجموعة التربوية Edukatemبالمغرب، و IFASS الفرنسية، برعاية الشركة المركزية لإعادة التأمين (SCR) وشركة الإعادة التونسية (Tunis Re).

جدير بالذكر، أن الإتحاد العام العربي للتأمين “GAIF” تأسس عام 1964 ، وهو الجهة الوحيدة الممثلة – على صعيد الوطن العربي – لشركات التأمين و إعادة التأمين و الإتحادات و هيئات مراقبي التأمين و شركات الوساطة و الخدمات الطبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ملف الكاتب ماهر أبو الفضل

اقرأ أيضاً

ارتفاع مبالغ التأمين فى الوثائق السارية بشركات تأمينات الحياة 365% خلال 10 أعوام (جراف)

الشاذلي جمعة 2:26 م, الجمعة, 9 يوليو 21

مبالغ التأمين في الوثائق الجديدة بشركات «الحياة» ترتفع 23% (جراف)

الشاذلي جمعة 8:09 م, الخميس, 8 يوليو 21

الاتحاد العربي للتأمين يشارك في مؤتمر الخرطوم للتأمين الزراعي

الشاذلي جمعة 5:01 م, الخميس, 8 يوليو 21

«التمويل الدولية» تتولى تحليل بيئة العمل فى «القابضة للتأمين» وتوابعها

الشاذلي جمعة 8:03 ص, الخميس, 8 يوليو 21

الزهيري يترشح منفردا لرئاسة اتحاد التأمين وجبر نائبا

ماهر أبو الفضل 6:22 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

الاتحاد العربى للتأمين يطلق دليل شركات الإعادة والوسطاء عبر موقعه الإلكترونى

الشاذلي جمعة 2:22 م, الأربعاء, 7 يوليو 21