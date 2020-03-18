التأمين الأردني يكافح كورونا بـ 250 ألف دينار

موزعة بواقع 200 ألف دينار تبرعًا من الشركات و50 ألفًا من الإتحاد

في إطار الدور المجتمعي للقطاعات الإقتصادية – بتنوع أطرافها وأنشطتها- لمكافحة فيروس كورونا، أعلن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، بتبرعه بـ 250 ألف دينار لوزارة الصحة.

قال المهندس ماجد سميرات ، رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين ، أن المبلغ الذي تم التبرع به لوزارة الصحة الأدرنية، موزعًا بواقع 200 ألف دينار ، من شركات التأمين، و50 ألفًا تبرعًا من الإتحاد ،ككيان تنظيمي، مشيرًا إلي أن التبرع ، يأتي في إطار إهتمام الإتحاد الأردني ، وإيمانه بأهمية تضافر جهود القطاعات الحكومية والرسمية والخاصة ، لمكافحة الجائحة التي اجتاحت العالم كله، والحد من آثارها على الأرواح والممتلكات في هذه المرحلة، التي وصفها بالحاسمة. فيروس كورونا

ووصف، سميرات، المبادرة بأنها واجب على كافة القطاعات الاقتصادية، للوقوف مع الوطن والمواطن، في هذه المحنة ، ولتحمل تبعات الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الأردنية، لتجاوز هذه الازمة بأقل فاتورة ممكنة من الخسائر.

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في 2008/10/7 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في 1989/6/3.