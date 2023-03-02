التأمينات: 11 مليون مستفيد من زيادة المعاشات بتكلفة 55 مليار جنيه سنويا

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات إن الهيئة مستعدة لصرف زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من 1 أبريل المقبل.

ووجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر للرئيس عبدالفتاح

على توجيهاته وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل المقبل.

وأوضح عوض أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل وفقا لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

وأضاف رئيس هيئة التأمينات أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأضاف عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار عوض إلى أنه منذ مايقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس السيسي بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.