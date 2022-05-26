«التأمينات»: توفير كارت ميزة في أكثر من 1700 مقر على مستوى الجمهورية



اعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية لاستلام كارت ميزة المجاني بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها علي الانتهاء.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

ومن جانبه، أشار عاطف صابر الرئيس التنفيذي لعمليات المصرفية و المدفوعات الالكترونية بالبنك الزراعي المصري إلي أن فروع البنك و البالغ عددها ما يزيد عن 1200 فرع منتشرة علي مستوي الجمهورية فى مراكز ومدن وقرى الدولة وفي أقصي درجات الجاهزيه لاستقبال أصحاب المعاشات و المستفيدين بحيث يمكن لأي صاحب معاش التوجه إلى اقرب فرع و يقوم باستلام كارت ميزة المجاني و كذلك يمكنه صرف المعاش بالكارت الازرق لشهر يونيه بدون تحميل أية أعباء مالية تحت اي مسمى.



و أوضح اللواء جمال عوض أن هذا التعاون بين الهيئة و البنك الزراعي يأتي انطلاقا من بروتوكول التعاون مع البنك المركزي و حرصا من الهيئة لتوسيع قاعدة استقبال اصحاب المعاشات للحصول علي كافة خدماتهم بكل سهولة و يسر بحيث تم تجهيز المقرات التأمينية و البالغ عددها ما يقارب من 500 مقر بفرق عمل مدربة لاستقبال أصحاب المعاشات و تسليمهم كروت ميزه مجانا و مساعدتهم لتنشيط البطاقة الزرقاء لصرف استحاقاتهم علي أن يتم الصرف بكارت ميزه الشهر التالي.



و تابع أنه في حالة مرض صاحب المعاش و عدم القدرة على التوجه إلى المقار التأمينية يمكن لأي فرد من أفراد أسرته التوجه إلي اقرب مكتب تامينات و طلب زيارة منزلية لصاحب المعاش و ينتقل موظف الهيئة الي محل سكن صاحب المعاش و يقوم بتسليم كارت ميزه و ذلك بدون دفع أية رسوم.



و عن الطرق الأخري البديلة للصرف عن الكروت الزرقاء أشار عوض أن صاحب المعاش و المستفيد يمكنه تحويل المعاش علي اي حساب جاري و ذلك عن طريق خطاب موجه الى التامينات من اي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر علي أن يتم تسليم هذا الخطاب الي مكتب التامينات و كذلك يمكن تحويل المعاش الي الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وبتوجه صاحب المعاش أو المستفيد الي فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف و يطلب من الفرع فتح محفظة الكترونيه لتحويل المعاش عليها و يقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.



و من جهته، قال محمود كمال، المدير التنفيذي لشركة إي فاينانس، إن الشركة تتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنشاء خط ساخن للرد على استفسارات أصحاب المعاشات عن تحويل كروت صرف المعاشات لبطاقات ميزة.



وأضاف أن رقم الخط الساخن الذي ستنشأه الشركة (19680).

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بصرف ما يقارب من 22 مليار جنيه شهريا لعدد 107 مليون صاحب معاش و مستفيد منهم 6.5 مليون يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء، وقد أعلنت الهيئة عن بدء تحويل الصرف الي كروت ميزه بدلا من الكروت الزرقاء في أوائل العام الماضي و قد تم تحويل ما يقارب من 5.5 مليون مواطن.



و أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة علي أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتي و لو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء وسيتم تنشيطها لاتمام عملية الصرف لذلك ليس هناك أي مبرر لتزاحم اهالينا من أصحاب المعاشات.