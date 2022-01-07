«التأمينات»: توفير خدمات التأمين الصحي لمن انتهت خدمته قبل سن التقاعد

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين الذين تركوا عملهم قبل سن التقاعد ومازالوا في سن العمل.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بضرورة توفير كل أوجه الحماية للمواطن المصري والعمل علي رفع أي معوقات عن كاهل المواطنين والانصات إلي مطالبهم وعمل كافة أجهزة الدولة لحلها، ومن أهم سبل الحماية التي تشغل المواطن المصري هي الحماية الاجتماعية والصحية.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتوفير كافة خدماتها من الرعاية الطبية لجميع المواطنين الذين تركوا عملهم قبل بلوغ سن التقاعد، حيث جاء ذلك استجابة لمطالب عمال مصر الذين تركوا عملهم وهم في سن العمل، ويمكنهم فى أي وقت ايجاد فرص عمل أخري، وأصبحوا بلا غطاء صحي فكان تحرك الدولة للوقوف علي مطالبهم و ضرورة حلها.

التوجه لمكتب التأمينات الاجتماعية للاشتراك

وعن كيفية اشتراك تلك الفئات، أشار رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إلى أن المواطن الذي ترك العمل لأي سبب ومازال في سن العمل ويرغب بالحصول علي كافة مزايا التأمين الصحي عليه التوجه إلي أقرب مكتب تأمينات اجتماعية ويقوم بسداد 4% فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأميني وقيمتهم حاليا 56 جنيها شهريا، ويتم الاشتراك والتجديد سنويا ويحصل المواطن علي بطاقة التأمين الصحي والتي تمكنه من الحصول علي كافة الخدمات الطبية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي.

وأضاف: “لأول مرة يتم توفير تلك الخدمة لمن تركوا أعمالهم قبل بلوغهم سن التقاعد، وذلك حماية لهم من أي أخطار صحية، وفي حال عودة المواطن إلي سوق العمل مرة أخري يتم اشتراكه آليا عن طريق جهة العمل بمنظومتي التأمين الصحي والاجتماعي ويتم السداد من جهة عمله”.

وأشار إلى أنه تم اشتراك جميع عمال المقاولات المقيدين بمنظومة التأمين الاجتماعي بمنظومة التأمين الصحي، ويمكنهم الحصول علي بطاقات التأمين الصحي بعد تقديم برنت تأميني إلي مكتب التأمين الصحي التابع له، وذلك لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لتلك الفئات وحمايتهم من أية مخاطر صحية.

وطالب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي كافة فئات العمالة غير المنتظمة بالانضمام إلي منظومة التأمين الاجتماعي في ظل كل التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لحمايتهم، ويستطيع أي عامل التوجه إلي أقرب مكتب تأمينات ويقوم بتقديم بطاقة الرقم القومي لبدء اشتراكه، ويتمتع بكافة مزاياها ويضمن معاشا شهريا حال بلوغه سن التقاعد، و لو لا قدر الله في حالة حدوث إصابة أو عجز يحصل علي معاش له ولأسرته.