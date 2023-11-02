«التأمينات» تنهي صفقة أرض هليو بارك بقيمة 15 مليار جنيه

وقع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء قطعة أرض هليوبارك البالغ بقيمة 15 مليار جنيه.

تقدر مساحة أرض هيلوبارك حوالي 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس ، وتم الانتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضورالدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، من مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عوض إلى أن أرض هليوبارك ، والتى تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب و مدينتي ، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها ، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحدد.

وأكد على أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار ، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة إستثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويُذكر بأن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي ، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه ، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.