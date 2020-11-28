استثمار

«التأمينات» تطلق منظومة خدمة العملاء بأول مكتب في الشرقية

خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بموظفي المناطق التأمينية بالمحافظة
مدحت إسماعيل 3:18 م, السبت, 28 نوفمبر 20 3:18 م, السبت, 28 نوفمبر 20

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أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال إنشاء مكتب استقبال أمامي تكون مهمته استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة منفصل عن مركز رئيسي لتسوية واحتساب جميع الحقوق التأمينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الاجتماعي بموظفي المناطق التأمينية بالمحافظة وتناول اللقاء شرحا للرؤية المستقبلية وانعكاسها على المواطن والموظف المختص من حيث سهولة الحصول على الخدمة المطلوبة بأقل وقت ممكن.

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وأشار عوض إلى أنه قد بدأ بمنطقة الشرقية وجعلها مثالا يحتذى به لجميع المناطق علي مستوى الجمهورية، موضحا أن الرؤية سيتم تنفيذها بسواعد الشباب في ظل الخبرة المتراكمة لكبار الموظفين.

وأكد أن مركز العمليات الرئيسي سيكون بمنطقة العزيزية وتم تجهيزه علي أفضل مستوي ممكن من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة وسيتم توجيه كافة أوجه الدعم اللامحدود لموظفي المركز لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

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وأكد وطمأن عوض جمهور المواطنين بمحافظة الشرقيه من أصحاب المعاشات والمستحقين أن خدماتها التأمينية ستكون من خلال مكاتب تقديم الخدمة الحالي. وإن الملفات والمسئولين فقط هم من سيتم نقل معظمهم طبقا لرغباتهم مركز العمليات الرئيسي بالعزيزية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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