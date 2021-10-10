«التأمينات» تسمح للشركات والمصانع بسداد 15% من المديوينة

أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، علي أن الدولة المصرية تضع كافة إمكاناتها و مساندتها لدفع عجلة الإنتاج و الوقوف جنباً إلي جنب مع كافة المسثمرين العاملين داخل الجمهورية ووضع مصلحة العامل المصري في المقدمة .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمرى أكتوبرو بحضور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و خلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة و استمع الي بعض العقبات التي تواجه المستثمرين في اعمالهم و التي تتعلق بعمل الهيئة و أكد علي متابعتة الحثيثة لاي عقبة قد تواجههم و منها مشكلة المديونية لدي بعض المستثمرين .

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم مد فترة تقسيط مديونيات الشركات والمصانع لدي التأمينات حتى 7 سنوات و ذلك لمن تزيد قيمة المديوينة عن مليون جنيه وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، على أن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالى المبالغ المستحقة التأمينات و كذلك مد تراخيص السيارات التي عليها مديوينات إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر حتي لا تصبح عقبه في ممارسة جميع أنشتطهم التجارية .

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي أن الهيئة تخطو خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، وتم إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية ثهم أصحاب المعاشات و تالمؤمن عليهم و أصحاب الأعمال و السيارات كما تم إطلاق خدمة تقديم الاستمارات الخاصة بالتأمينات ” استماره 1،2،6″ من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، بما يقلل من تداول المستندات الورقية و يوفر الوقت و الجهد لاصحاب الأعمال .