التأمينات تبدأ صرف معاشات يناير لـ 10.5 مليون مستفيد

بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليار جنيه تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البدء في صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد .

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الأحد 3 يناير2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ 25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت “ميزة” مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

وتابع رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية “ميزة”.