التأمينات الاجتماعية: صرف المعاشات أول خميس من شهر أكتوبر

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارا من الخميس الأول من أكتوبر سيتم البدء في صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون قائم بالصرف بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليارجنيه.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من أول يوليو.

وأشار رئيس هيئة التامين الاجتماعي إلي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأكد أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر .

وأوضح عوض أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم و التواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أية معوقات قد تظهر وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس بالإضافة إلى الزيادة الدورية للمعاشات والتي بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتباراً من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.