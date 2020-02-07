التأمينات الاجتماعية تدرس إصدار كارت ميزة لأصحاب المعاشات

تدرس هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية البدء في إصدار كارت ميزة لأصحاب المعاشات للتسهيل عليهم فى سداد الالتزامات والفواتير المستحقة عليهم لتخفيف التكدسات فى الأيام الأولى لصرف المعاشات، فضلاً عن الإعداد لتشغيل بوابة إلكترونية لإدراج الشهادات عبرها لتسهيل التعامل مع المشتركين .

قال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص أن هناك مشكلة يتم رصدها وهى تتمثل فى تجمع أصحاب المعاشات فى الثلاث أيام الأولى من الشهر لصرف المعاش، بينما يكون الإقبال ضعيف فى اليوم الرابع من بداية الصرف .

وأضاف عبد الهادى خلال مشاركته فى الندوة التى تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لمنتسبيها مع قيادات بوزارة التضامن الاجتماعى للاستفسار عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتقديم الاستفسارات والتساؤلات، انه يتم التفكير جدياً فى استبدال كارت صاحب المعاش ببطاقة ميزة الألكترونية بالتعاون مع بعض البنوك التجارية التى تم مناقشة الأمر معها.



وأشار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص إلى هناك نحو 6 ملايين أو أكثر يقومون بالصرف بخلاف الذين تحول معاشهم إلى البنوك، يمكن أن يقوموا بسداد الفواتير وخلافه دون الحاجة للذهاب للمعاشات.

بعض مكاتب التأمينات الاجتماعية لا تناسب الموظفين والمشتركين

ولفت عبد الهادى إلى وجود نقص فى الموظفين ،لافتاً إلى عدم رضاه عن حالة بعض مكاتب التأمينات الاجتماعية وعدم جاهزيتها وتأهيلها فى بعض الأحيان لكبار السن كونها توجد فى أدوار مرتفعة، وأن بعض الأماكن لا تناسب المشتركين والعاملين.



وأكد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام على أن هناك جهودا يتم بذلها ومخاطبات لبعض المحافظات بهدف توفير أماكن لائقة، فى محاولة للتغلب على تلك المشكلة، فضلاً عن أنه يجرى الأعداد لتدشين بوابة الكترونية للتسهيل على المتعاملين مع الهيئة.



وتابع : نسعى للانتقال للعاصمة الإدارية بفكر ومنظومة مختلفين تماماً ،لافتاً إلى أنه تم الاجتماع مع وزارة الاتصالات وإدارة النظم بالقوات المسلحة ،للخروج بنتيجة ونظم ليكون متاح لمدير المكتب شاشة تبين له متحصلات كل موظف وعدد الاستمارات وخلافه.