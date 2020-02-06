التأمينات الاجتماعية تحصل اشتراكات شهرية 5.2 مليار جنيه

بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية فى تحصيل الاشتراكات الشهرية بشكل إلكترونى عبر منظومة تحصيل خاصة بها وبنسب كبيرة ضمن الإجراءات لتسهيل التعامل مع المواطنين، فضلاً عن الإعداد لتشغيل بوابة إلكترونية لإدراج الشهادات عبرها لتسهيل التعامل مع المشتركين .

%80 من التحصيل الشهرى للتأمينات الاجتماعية إلكترونى

قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص إن ما يتم تحصيله شهرياً من المشتركين يبلغ نحو 5.2 مليار جنيه نسبة التحصيل الإلكترونى منها يبلغ نحو 80%، لافتا إلى أن ذلك يتم عبر منظومة تحصيل إلكترونى خاصة بالتأمينات الاجتماعية .

وأضاف عبد الهادى خلال مشاركته فى الندوة التى تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لمنتسبيها مع قيادات بوزارة التضامن الاجتماعى للاستفسار عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتقديم الاستفسارات والتساؤلات، أنه يجرى الإعداد لتدشين بوابة إلكترونية للتسهيل على المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح عبد الهادى أنه تم تحديد عدة مواعيد سابقة لإطلاق هذه البوابة الإلكترونية، حيث تعذر فى تلك المواعيد، لافتاً إلى وجود سعى لإنهاء العمل بتلك البوابة تمهيداً لإطلاقها وتشغيلها قريباً لتوفير شفافية فى العمل .



وأكد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص على أن أنهاء العمل بتلك البوابة الالكترونية لأطلاقها وتشغيلها يساهم فى تحسين صورة الهيئة لدى قطاعات الرأى العام ،وكذلك أمام المؤسسات التى تقيم مصر مشكلات المستثمرين.



واوضح عبد الهادى أن تطبيق منظومة التحصيل الالكترونى يعمل على التصدى لأى تلاعبات قد تحدث من أى موظف فى دفاتر التحصيل ،نتيجة أستخدام ايصالات ورقية ، ذلك مع تطبيق تحصيل بإيصالات مطبوعة من الماكينة وتسمع بشكل لحظى فى حسابات المنشأة.