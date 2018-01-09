التأشيرة تؤخر سفر زكريا للإمارات.. وزيزو يرافق بعثة الأهلي

على المصرى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيتعذر سفره مع بعثة الفريق التي تغادر إلى الإمارات في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء؛ بسبب مشكلة في تأشيرته. وأضاف عبد الحفيظ، أنه حال وصول تأشيرة اللاعب اليوم، سيحلق مؤمن بالبعثة مس



على المصرى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيتعذر سفره مع بعثة الفريق التي تغادر إلى الإمارات في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء؛ بسبب مشكلة في تأشيرته.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه حال وصول تأشيرة اللاعب اليوم، سيحلق مؤمن بالبعثة مساء اليوم بالإمارات، وإذا تعذر الحصول على التأشيرة اليوم وصدرت غدا، سيلحق مؤمن بالبعثة غدا، استعدادا لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، على كأس السوبر المصري.

فى السياق ذاته، رافق عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” المدير الرياضي للنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، بعثة الفريق خلال رحلتها، وقام بالاطمئنان على كافة ترتيبات سفر الفريق وأحوال البعثة بمطار القاهرة، قبل التوجه إلى الإمارات في الثالثة عصرًا، على أن تستقل حافلة من أبو ظبي إلى مدينة العين التى تستضيف اللقاء.