البيلي يصدر قرارا بترقية ساتي لمنصب رئيس الشئون الفنية بشركة جنوب الدلتا للكهرباء

أصدر المهندس حسن محمد البيلى، الرئيس والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، قرارا بترقية المهندسة هدى ساتي الى رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة.

المهندسة هدي ساتي

وشغلت ساتي منصب رئيس الشئون الفنية بقطاع المنوفيه التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأقام العاملون بقطاع كهرباء المنوفية احتفالا بترقية المهندسة هدى ساتى الشريف – لوظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة تقديراً وتكريما لها ولجهودها الكبيرة والمميزة خلال فترة عملها بقطاع المنوفية.

وأثنى البيلى في كلمته علي ساتى – على المستويين الإنساني والوظيفي وعلى تفانيها في تحمل المسئولية بقطاع كهرباء المنوفية وسعيها دائما للتطوير الذى أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات بالشركة

حضر الحفل عددا من قيادات الشركة ورؤساء القطاعات و مديري العموم والعاملين بالقطاع والشركة.

وتتبع «جنوب الدلتا» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها حوالى 5.19 مليون، ويشمل النطاق الجغرافى لها 3 محافظات هى (الغربية – المنوفية – القليوبية) وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 آلاف كم2.