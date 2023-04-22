البيزو الأرجنتيني ينهار في السوق الموازي مع انتشار شائعات قرب "التعويم"

انهار سعر البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازي، مع انتشار شائعات كاذبة حول اعتزام البنك المركزي اتخاذ قرارا بتعويم العملة وخفض قيمتها الرسمية.

ووصل سعر الدولار في نهاية تعاملات الأمس بالسوق الموازي إلى 455 بيزو، وهو رقم أعلى بكثير من السعر الرسمي الذي يسجل 219 بيزو للدولار.

آلية Blue Chip Swap

ويقصد بالسوق الموازي، التعاملات التي تتم عبر آلية Blue Chip Swap أو مقايضة “الرقائق الزرقاء” والتي تشير إلى الأوراق المالية الأكثر استقرارًا وأمانًا في السوق المحلية أو الأسهم الممتازة المرتبطة بكيانات قوية.

وBlue Chip Swap تعتبر آلية قانونية في الأرجنتين، ويتم من خلالها شراء ورقة مالية مقومة بالدولار الأمريكي في الداخل، ونقل تلك الأوراق المالية إلى الخارج ومن ثم بيعها بالدولار.

وعادة ما ترتبط هذه التعاملات بخسارة محققة للمشتري المحلي، لكنها تضمن له التحوط في حالة توقع انخفاض أكبر في سعر العملة المحلية.

وينشأ عن شراء وبيع تلك الأوراق المالية “سعر صرف ضمني” وإن كان هذا السعر غير دقيق ولا يتوافق مع تعريف سعر الصرف، لأن مشتري الورقة المالية المقومة بالدولار ملزم بالاحتفاظ بها لمدة 5 أيام عمل وهي فترة قد يحدث فيها تغيرات جوهرية بسوق الصرف الرسمي.

شائعة كاذبة

واليوم، اعتذرت شركة السمسرة الأرجنتينية “ماكس كابيتال فالوريس” بشدة، عن تورطها في نشر معلومات خاطئة حول قرب تخفيض قيمة العملة رسميا.

وقالت الشركة في بيان: “نأسف بشدة لمشاركتنا عن غير قصد في نشر شائعة لا أساس لها ولا تمثل الرأي المؤسسي لمجموعة ماكس كابيتال”.

وأضافت: “كان الكشف عن تلك المعلومة للعملاء المحليين والأجانب نتيجة خطأ لا إرادي من جانب موظف في الشركة، كان يتصرف لحسابه الخاص بناءً على شائعات كاذبة”.

ونفى وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا بشكل قاطع تكهنات السوق بأن الرئيس ألبرتو فرنانديز سيستقيل وأن الحكومة ستخفض قيمة عملتها.