“البيت واحد مهما بلغت الخلافات”.. السعودية تعلن فتح صفحة جديدة مع قطر

أعلن الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية عن فتح صفحة جديدة بين دول الرباعي العربي و قطر مؤكدا أن قمة الخليج التي انعقدت اليوم اكتسبت أهمية بالغة كونها حملت رسالة إلى العالم مفادها “أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد فإنه يمكن تجاوز كل ذلك لأن المصير مشترك”.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع “بيان العلا” الذي تضمن المصالحة بين الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وبين قطر.

وذكر وزير الخارجية السعودي أن الاتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين قطر والدول الأربع التي قاطعتها، مشيراً إلى أن الدول الأربع وافقت جميعا على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وأضاف فرحان أن توقيع بيان العلا يفتح صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها “بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية”.

وأشار إلى أن الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.

وتابع: “كما أكدت وقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها, وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها”.