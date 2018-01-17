البيت الفني يعزز التعاون مع الهيئة العربية للمسرح

سلوى عثمان قال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن البيت الفني للمسرح بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للمسرح و ذلك خلال أسبوعين بالقاهرة. ويأتي ذلك البروتوكول بالتزامن مع تدشين الدورة الحادية عشر من المهرجان العربي للمسرح الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح والمقرر أن تكو

سلوى عثمان

قال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن البيت الفني للمسرح بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للمسرح و ذلك خلال أسبوعين بالقاهرة.

ويأتي ذلك البروتوكول بالتزامن مع تدشين الدورة الحادية عشر من المهرجان العربي للمسرح الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح والمقرر أن تكون دورته القادمة في القاهرة يناير القادم

ويهدف ذلك التعاون لوضع أسس لاتفاقيات تعاون بين الطرفين فى المجالات التي تساهم في تطوير الثقافة المسرحية، جاء ذلك خلال بحث بنود بروتوكول التعاون بين الجهتين ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي و الذى اختمت فعالياته أمس الثلاثاء بتونس.

و كان إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أشار إلى الدور الكبير الذى تلعبه وزارة الثقافة المصرية و مؤسساتها في مجال المسرح و العمل على تنميته و تطويره فى المنطقة العربية

وأشار إلى أن المهرجان العربى للمسرح يعود فى دورته القادمة للقاهرة من جديد ليبدأ عقده الثانى كما بدأ دورته الأولى من القاهرة خلال العقد الأول للمهرجان

ولفت إلى أهمية عمل مثل هذا الشراكات مع المؤسسات التى تقدم جهدا كبيرا و ملحوظا لرفع شأن المسرح و الثقافة عامة.

كان قد تم العمل على إعداد بنود البروتوكول منذ عدة أشهر

ويتضمن البروتوكول بنودا للتعاون الثقافى ما بين البيت الفنى للمسرح و الهيئة العربية للمسرح ، و ذلك تقديرا للدور الذى يلعبه الطرفان فى المساهمة فى صياغة و تطور المشهد المسرحى على المستوى العربى.

و ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لبحث المشروعات المقترحة من الجهتين و برمجتها و العمل على تنفيذها، من ضمنها مشروعات تتعلق بالعروض المسرحية، طباعة و نشر الدراسات و الأبحاث و الكتب المتعلقة بالمسرح، هذا بالاضافة الى اقامة برامج تدريبية و ورش فنية لشباب المسرحيين ، لتشمل كافة مجالات المسرح منها التمثيل و السينوجرافيا و التمثيل الايمائى و الحركى مع خبراء عرب و أجانب فى هذا المجال