البيت الفني للمسرح يقدم الهرم ده بتاعي بالإسكندرية

سلوى عثمانيشهد البيت الفني للمسرح حالة من النشاط الملحوظ الذي يمتد خارج محافظة القاهرة بتقديم عدد من العروض المسرحية الناجحة جماهيريا بالمحافظات، وذلك استكمالا للخطة الموضوعة بالبيت الفني للمسرح، والتي حازت على مساندة كبيرة من وزارة الثقافة.قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن التفاعل

سلوى عثمان

يشهد البيت الفني للمسرح حالة من النشاط الملحوظ الذي يمتد خارج محافظة القاهرة بتقديم عدد من العروض المسرحية الناجحة جماهيريا بالمحافظات، وذلك استكمالا للخطة الموضوعة بالبيت الفني للمسرح، والتي حازت على مساندة كبيرة من وزارة الثقافة.

قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن التفاعل الحى مع الفن هو حق لجمهور المحافظات المحروم والمتعطش لمشاهدة المسرح، وأضاف أن خطته فى تجوال العروض بدأت بالعرض المسرحي (الهرم ده بتاعى) إنتاج فرقة الكوميدي، والعرض المسرحي (يوم أن قتلوا الغناء) إنتاج فرقة الطليعة واللذين تم عرضهما على خشبة مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، والعرض المسرحى (كأنك تراه ) إنتاج فرقة الطليعة للعرض بقريتي (الكرم ، دلجا) بمحافظة المنيا.

وأعلن شادى سرور ، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح ، عن أنه تم مد العرض المسرحى “يوم أن قتلوا الغناء” إخراج تامر كرم أسبوع آخر بدء من غدا الأربعاء الموافق 18 اكتوبر على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية، نظرا للنجاح والإقبال الجماهيرى الكبير الذى حققه العرض منذ افتتاحه بالإسكندرية ورافعه للافتة كامل العدد، حيث يعرض يوم الخميس القادم مرتين الأولى فى الساعة الخامسة والثانية فى الساعة السابعة والنصف مساء.

يذكر أن العرض قد تم افتتاحه على مسرح الطليعة فى أبريل الماضى واستمر عرضه لعدة مواسم حقق فيهم نجاحا كبيرا من حيث الإيرادات والإقبال الجماهيرى المتزايد، كما أنه حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى الدورة العاشرة، بالإضافة إلى أربعة جوائز أخرى، وشارك أيضا فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.

يشار إلى أن العرض تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، د.علاء قوقة ،حمادة شوشة، طارق صبرى، هند عبد الحليم ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،آداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.