البيت الفني للمسرح يعيد يوم أن قتلوا الغناء بمهرجان شرم الشيخ

سلوى عثمانيقدم "البيت الفني للمسرح" العديد من النشاطات خلال الفترة المقبلة، منها: الخروج من مسارح القاهرة لتقديم العروض بمحافظات أخرى، والمشاركة بالمهرجانات الدولية، وأيضًا تقديم مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" التى تقدم منذ عام تقريبًا بنجاح ملحوظ لمدة أسبوع جديد.سافرت فرقة "المسرح الحديث" لت

سلوى عثمان





يقدم “البيت الفني للمسرح” العديد من النشاطات خلال الفترة المقبلة، منها: الخروج من مسارح القاهرة لتقديم العروض بمحافظات أخرى، والمشاركة بالمهرجانات الدولية، وأيضًا تقديم مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء” التى تقدم منذ عام تقريبًا بنجاح ملحوظ لمدة أسبوع جديد.

سافرت فرقة “المسرح الحديث” لتقديم مسرحية “ولاد البلد” لجنوب سيناء، بداية الشهر الحالى، وستقدم فى جولات جديدة حتى بداية أبريل المقبل، العرض بمناطق الطور، وأبو رديس، ونوبيع، وطابا، وسانت كاترين.

يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، وهو من تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، منهم شادى أسعد، وائل مصطفى، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.

وعلى صعيد آخر ستشارك فرقة مسرح الطليعة بعرضين مسرحيين ضمن فاعليات “مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي” فى دورته الثالثة في الفترة من 1 إلى 9 أبريل المقبل بشرم الشيخ، وهما “واحدة حلوة”، و”الجلسة”.

يشارك “الجلسة” ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان للعروض الطويلة، وشارك العرض فى عدد من المهرجانات، منها المهرجان القومى للمسرح فى الدورة الماضية، وحصل به على شهادة تقدير خاصة لإسلام عباس عن الماكياج وعمرو باتريك عن تصميم الأداء الحركى، كما مثّل العرض مصر بمهرجان المسرح العربى بتونس فى دورته السابقة يناير الماضى، وهو بطولة طه خليفة، فهد إبراهيم، ميدو عبد القادر، مصطفى عبد الهادى، نورا نواف، حسن نوح، مصطفى عبد الهادى، مارينا مجدى، عبد الله، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، أداء حركي عمرو باتريك، مخرج منفذ عمرو عاطف، تأليف وإخراج مناضل عنتر.

بينما “واحدة حلوة” يشارك ضمن مسابقة عروض المونودراما، وشارك العرض فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الماضية، وحصلت بطلة العرض مروة عيد على جائزة أفضل أداء تمثيلي نساء، والعرض عن نص (امرأة وحيدة) لداريوفو، ومن بطولة مروة عيد، تأليف موسيقي محمد الشاذلى، ديكور فادى فوكيه، ومن إخراج اكرم مصطفى.

كما قرر شادى سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، أن عرض “يوم أن قتلوا الغناء” يعود من جديد على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، ابتداء من الخميس المقبل 15 مارس الحالي ولمدة أسبوعين فى تمام السادسة مساء، بعد النجاح الكبير الذى حققه العرض على المستويين النقدى والجماهيري خلال ليالي عرضه السابقة.

وأضاف سرور أن عرض “يوم أن قتلوا الغناء” الحائز على عدة جوائز بالمهرجان القومى للمسرح المصري في دورته السابقة، منها جائزة أفضل عرض مسرحي، حقق حتى الآن إيرادات تجاوزت المليون و200 ألف خلال 166 ليلة عرض على مختلف مسارح القاهرة والإسكندرية، منها مسرح الجمهورية، ومسرح جامعة عين شمس، ومسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى مسرح الطليعة ومسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.

العرض يقدم صراعًا بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، حمادة شوشة، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.