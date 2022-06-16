البيت الفني للمسرح يستضيف نقيب الأطباء ووفدا من النقابة لحضور «101عزل» (صور)

يستضيف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة مساء اليوم الخميس، حسين خيري نقيب الأطباء ووفدا من مجلس نقابة الأطباء، لمشاهدة العرض المسرحي الذي تقدمه فرقة المواجهة والتجوال بعنوان « 101 عزل»، ويبدأ العرض المسرحي الساعة 8.30 مساءً يومياً على مسرح عبد المنعم مدبولي بشارع 26 يوليو.

خيري: الأعمال الفنية التي تقوم بتجسيد بطولات الأطباء لها مردود إيجابي كبير على الفريق الطبي

وأشاد حسين خيري نقيب الأطباء بمجهودات وزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح في إبراز دور الأطباء والفريق الطبي ومواجهتهم المخاطر أثناء تأدية واجبهم الوطني.

وأضاف أن هذه الأعمال الفنية التي تقوم بتجسيد بطولات الأطباء وتبرز تضحياتهم لها مردود إيجابي كبير على الفريق الطبي، داعيا جميع أطياف المجتمع والأطباء لمشاهدة العرض المسرحي «101 عزل».

الشرقاوي: تخفيض بقيمة 50% للأطباء وأسرهم تقديرا وعرفانا بدور الأطباء الوطني

وقال الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال إن مسرحية « 101 عزل » تقدم يومياً على مسرح عبد المنعم مدبولي بشارع 26 يوليو أمام مترو العتبة ويبدأ الحجز من الرابعة مساءً ويتم بدء العرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لمدة ساعة ونصف.

ويقدم البيت الفني للمسرح تخفيضا بقيمة 50% للأطباء وأسرهم تقديراً وعرفانا بدور الأطباء الوطني .

وأضاف الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال أن أحداث المسرحية تحكي الواقع الفعلي لما قام به الأطباء والتمريض في مواجهة فيروس كورونا.

الغلبان: المسرحية تعرض نماذج حقيقية تم رصدها من واقع عمل الأطباء

من ناحيته قال الكاتب علي عبد القوى الغلبان مؤلف المسرحية، إنه حرص على كتابة عمل مسرحي يكون بمثابة عرفان وتقدير للأطباء، وتأريخ وتوثيق لبطولات وتضحيات الأطباء.

وأضاف الغلبان أن المسرحية تعرض نماذج حقيقية تم رصدها من واقع عمل الأطباء في قالب الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من الكوميديا.