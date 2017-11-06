البيت الفني للمسرح: العروض الحالية تحقق إقبالا كبيرا

سلوى عثمانأعلن "البيت الفنى للمسرح" عن تحقيق مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الثامنة مساء" بالاسكندرية والقاهرة نجاحا جماهيريا واسعا، فقد صرح شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح أن عرض "يوم أن قتلوا الغناء" حقق نجاحا هائلا و إيرادات عالية جدا تجاوزت الأربعمائة ألف جنيه خلال

سلوى عثمان

أعلن “البيت الفنى للمسرح” عن تحقيق مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”، و”الثامنة مساء” بالاسكندرية والقاهرة نجاحا جماهيريا واسعا، فقد صرح شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح أن عرض “يوم أن قتلوا الغناء” حقق نجاحا هائلا و إيرادات عالية جدا تجاوزت الأربعمائة ألف جنيه خلال فترة عرضه بالإسكندرية، وذلك بحضور مايزيد عن 10 آلاف متفرج، وأنه رفع لافتة كامل العدد يوميا خلال 30 ليلة عرض فقط على مسرح بيرم التونسى.

وأضاف: أن العرض حقق صدى كبير عند جمهور الإسكندرية فى أيام عرضه التى اختتمت بليلة ظهر فيها التأثر والتفاعل الشديد للجمهور مع أحداث العرض من ضحك وبكاء وغناء مع أبطال المسرحية.

العرض تأليف محمود جمال، بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، حمادة شوشة، طارق صبرى، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدى رفعت، آداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، إخراج تامر كرم ومن جانب أخر ، أوضح سامح مجاهد ، مدير فرقة مسرح الغد ، أن العرض المسرحى “الثامنة مساء” تستمر ليالى عرضه بنجاح وإقبال جماهيرى كبيرعلى مسرح الغد بالعجوزة، وذلك منذ افتتاحه يوم الخميس الماضى الموافق 2 نوفمبر ، حيث حضر العرض خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الفنانين من بينهم الفنان أحمد فتحى، الفنانة فاطمة محمد على، الفنانة لبنى ونس، المخرج ياسين الضو وغيرهم.

يذكر أن أحداث المسرحية تدور حول أربعة اشخاص يقرر كل منهم الأنتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس موعدا للانتقام، بنهاية يحددها الجمهور.

العرض من أشعار يرويها الشاعر الشاب عبدلله حسن العرض بطولة وفاء الحكيم، محمد عبد العظيم، لمياء كرم، نائل على، نور الجزار، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى، موسيقى حاتم عزت، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.