«البيت السعودى» و«GIG» ترفعان الستار عن «اللوجو» الجديد

أعلنت شركتا «بيت التأمين المصرى السعودى- سلامة» و«GIG» لتأمينات الحياة التكافلى عن تغيير علامتيهما التجارية (اللوجو) فى ظل توجه المجموعتين الأم وهما «سلامة» الإماراتية و«الخليج للتأمين».

وكشف محمد عبد المولى العضو المنتدب لـ«بيت التأمين المصرى السعودى- سلامة» أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت مؤخرًا على تغيير الاسم التجارى والعلامة التجارية «اللوجو» لشركته بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

وأضاف أن شركته بدأت فى تغيير جميع المطبوعات واللافتات الخاصة بها ، بعد الانضواء رسميًا تحت عباءة مجموعة سلامة الإماراتية، والتى تُعد من أكبر وأقدم الشركات العالمية المتميزة فى تقديم حلول إسلامية للتأمين التكافلى،كما أنها مُدرجة فى سوق دبى المالى.

وأوضح أنه سوف يتم العمل بالشعار والاسم الجديدين بداية من أكتوبر الحالى، كما سيجرى تسويق العلامة التجارية الجديدة خلال الفترة المقبلة لتعريف العملاء والمتعاملين معنا بها.

من جهته، كشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب بشركة «GIG» –مصر لتأمينات الحياة التكافلى أن تغيير العلامة التجارية وشعار شركته يأتى فى إطار توجه مجموعة «الخليج للتأمين» فى كل شركاتها التابعة بالمنطقة.

وأضاف أن الشعار الجديد للشركة وهو Invested in You«» أو (أنتم استثمارنا) وهو ما يعنى أن كل الأطراف التى تتعامل معها مجموعة الخليج للتأمين وشركاتها التابعة هى محور اهتمامها.

وأوضح أن الشعار الجديد يعنى دعم كل المتعاملين مع الشركة من عاملين وعملاء وموردين وشركاءها من المستثمرين وكذلك الجهات التى تتعامل معها مثل هيئات الرقابة بالدول التى تعمل بها المجموعة.

ولفت إلى أن شركته وشقيقتها فى مصر العاملة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات «GIG» للتأمين سوف يطلقان حملة مشتركة لتسويق إستراتيجيتها الجديدة لترجمة التغيير فى علامتها التجارية وشعارها إلى واقع.

وبموجب التعديل فقد تغير اسم الشركة وعلامتها التجارية من «gig» إلى «GIG» بجانب الإعلان عن الشعار الجديد وهو ested in You«».

كما تمت إضافة كلمة «سلامة» إلى اسم شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» واتخاذ العلامة التجارية لمجموعتها الأم شعارا لها.