«البيت السعودى» تسدد 35 مليون جنيه تعويضًا لشركة الهلال والنجمة

سددت شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، تعويضًا بقيمة 35 مليون جنيه لشركة الهلال للصناعات الوسيطة “الهلال والنجمة” نتيجة حريق مخازن الهلال للصناعات الوسيطة.

صرف تعويض الهلال والنجمة بعد دراسة المخاطر

قال محمد عبد المولي، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن التعويض الذي سددته شركته للهلال والنجمة جاء بعد دراسة فنية وافية للأخطار التي تحققت ومنصوص عليها في الوثيقة – خطر حريق المخازن- ، وبإتفاق كامل مع العميل.

وأشار إلي أن معيد التأمين الرائد لاتفاقيات إعادة التأمين، لصالح بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، أبدى قبوله وموافقته على دفع حصته من التعويض بما يتناسب مع حصته من القسط المنصوص عليه في التغطية التأمينية.

وأضاف، أن ملف التعويضات يعد الأهم والأبرز في شركة بيت التأمين المصري السعودي سلامة، لأسباب لها علاقة بأن سداد التعويض بسرعة، بعد دراسة الخطر المحقق فنيًا ، هو أكثر رسالة موجهة للعميل، سواء كان عميل فردي أو شركة، بأن بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، تفي بوعودها.

وأوضح عبد المولى، أن معيار كفاءة شركة التأمين، يرتبط بمدي صدقها في صرف التعويضات بما لايخل بشروط الوثيقة، لأن نشاط التأمين يقوم على وعد بالتعويض، وإذا تحسن هذا الملف تحسنت معه كافة المؤشرات الأخرى.

بيت التأمين المصرى السعودى تستهدف كسب ثقة العميل

ولفت إلى أن شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، تستهدف كسب ثقة العميل، باعتباره الرصيد الحقيقي الذي لا ينضب، وإذا نجحت شركة التأمين في الحفاظ علي هذه الثقة، فإنها ستحافظ على استمرار نمو باقي مؤشراتها الأخرى واستدامتها.

صرف تعويض شركة الهلال والنجمة

وأشار العضو المنتدب، إلى أن سياسة الشركة تعتمد على أكثر من محور، الأول له علاقة بالتحوط في قبول الخطر قبل الإصدار، ثم تجويد خدمة الإصدار، علاة علي متابعة العميل خلال فترة التأمين، انتهاءً بسرعة سداد التعويضات.

وأوضح ان المؤشرات الفنية التي تحققها بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، تعكس دلالات هذه الاستراتيجية الفنية، خاصة في ظل توجيه الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ونائب رئيس الهيئة، السيد إسلام عزام، بضرورة صرف التعويضات للعملاء في أسرع وقت بعد استكمال المستندات المطلوبة، علاوة على تجويد الخدمة.

وانتهي عبد المولي بقوله ، أن اختيار معيد التأمين لا يقل أهمية عن انتقاء الخطر ، لأن دور معيد التأمين يظهر أثناء سداد التعويضات، مؤكدا أن شركة هانوفر ري لم تتواني عن سداد حصتها لأنها تثق في السياسة الاكتتابية لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة.