البيت الأبيض ينتقد الرسوم غير العادلة التي فرضتها الصين

د ب أانتقد البيت الأبيض الأمريكي قرار الحكومة الصينية فرض رسوم عقابية بقيمة 3 مليارات دولار على واردات الصين من 128 سلعة أمريكية قائلا إن هذا الإجراء "غير عادل".كانت الصين قد بدأت أمس فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صناعية وزراعية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجم

د ب أ

انتقد البيت الأبيض الأمريكي قرار الحكومة الصينية فرض رسوم عقابية بقيمة 3 مليارات دولار على واردات الصين من 128 سلعة أمريكية قائلا إن هذا الإجراء “غير عادل”.

كانت الصين قد بدأت أمس فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صناعية وزراعية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أمس فرض رسوم بنسبة 15% على 120 سلعة من الفواكه والمنتجات ذات الصلة، و25% على 8 منتجات أخرى من بينها لحم الخنزير.

ورد البيت الأبيض بقوة على فرض الرسوم الصينية، وقالت ليندساي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض: “بدلا من استهداف الصادرات الأمريكية التي يتم تصديرها بطريقة عادلة، تحتاج الصين إلى وقف ممارساتها التجارية غير العادلة والتي تضر بالأمن القومي الأمريكي وتشوه الأسواق العالمية”.

وأضافت أن “الدعم الصيني واستمرار فائض الطاقة الإنتاجية لديها هما سبب أزمة صناعة الصلب”.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قررت أيضا في وقت سابق فرض رسوم عقابية بقيمة 60 مليار دولار على واردات أمريكية من المنتجات الصينية، بدعوى التصدي للممارسات التجارية الصينية غير العادلة واستمرار انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.