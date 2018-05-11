البيت الأبيض ينتقد الأفعال المتهورة لإيران

وكالات:انتقد البيت الأبيض، الجمعة، «الأفعال المتهورة» لإيران، محذرا من أنها تشكل «تهديدا خطيرا» للاستقرار في الشرق الأوسط.وجاء انتقاد البيت الأبيض، بعد أن اتهمت إسرائيل قوات إيرانية في سوريا بإطلاق 20 صاروخا على الجزء الذي تحتله من هضبة الجولان، ما أدى إلى رد إسرائي

وكالات:

انتقد البيت الأبيض، الجمعة، «الأفعال المتهورة» لإيران، محذرا من أنها تشكل «تهديدا خطيرا» للاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء انتقاد البيت الأبيض، بعد أن اتهمت إسرائيل قوات إيرانية في سوريا بإطلاق 20 صاروخا على الجزء الذي تحتله من هضبة الجولان، ما أدى إلى رد إسرائيلي بشن غارات ضد مواقع في سوريا.

وقال البيت الأبيض، إن إيران «تنفق الموارد لتصدير التأثير المزعزع في الشرق الأوسط، في وقت يقع الشعب الإيراني ضحية لاقتصاد متعثر».

وتابعت الرئاسة الأميركية: «هذا الأسبوع أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ على مدنيين إسرائيليين، كما أطلق وكلاء إيران في اليمن صاروخا بالستيا على الرياض».

وأضاف البيت الأبيض: «هذه الأفعال تشكل دليلا على أن الأفعال المتهورة للنظام الإيراني تشكل تهديدا خطيرا لسلام المنطقة وأمنها».

وقالت الرئاسة الأميركية: «لقد حان الوقت للأمم التي تتحلى بالمسؤولية، لكي تضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها الخطير».