البيت الأبيض يناشد المواطنين الأمريكيين مغادرة روسيا فورا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: “تواصلنا مع عائلة الصحفي الأمريكي والحكومة الروسية”، وناشدت المواطنين الأمريكيين مغادرة روسيا فورا .

ضرورة مغادرة روسيا

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن مسؤولين بوزارة الخارجية تحدثوا مع صحيفة وول ستريت جورنال حول احتجاز الصحفي في روسيا.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” بسبب أنباء احتجاز روسيا لصحفي أمركي.

وأضاف أن المسؤولين يتواصلون مع صحيفة وول ستريت جورنال، منددا بالإجراءات الروسية ضد وسائل الإعلام.

القبض على صحفي أمريكي بتهمة التجسس

قررت روسيا الخميس حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بشبهة “التجسس”، في حادثة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) اعتقال إيفان غيرشكوفيتش وأكد الكرملين أنه تم القبض عليه متلبساً بدون إثبات التهم الموجهة إليه.

فيما نفى غيرشكوفيتش المراسل الناطق بالروسية، التهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع في محكمة بموسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

الحبس لمدة شهرين

وقالت المحكمة في بيان إن الصحافي الأمريكي البالغ 31 عاما وضع في الحبس حتى 29 مايو، ويمكن تمديد فترة الاعتقال بانتظار محاكمة محتملة.

تأتي هذه القضية في خضم توترات بين الولايات المتحدة وروسيا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وتتهم واشنطن موسكو باحتجاز العديد من مواطنيها لأسباب سياسية.