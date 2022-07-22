البيت الأبيض يصدر بيانا عن حالة بايدن الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

قال أشيش جها، منسق جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “بخير” وكان لا يزال يعاني من أعراض طفيفة لـ كوفيد-19″ حتى ليل أمس الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف جها، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، إنه سيتحقق مرة أخرى من حالة الرئيس في صباح يوم الجمعة. وتابع “هي نفس الأعراض بالأساس… حتى الساعة العاشرة مساء… قال (بايدن) إنه يشعر بأنه على ما يرام”.

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بفيروس كورونا و أنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن (79 عاما)، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، من المقرر أن يعقد ثلاثة اجتماعات عبر الإنترنت يوم الجمعة.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وحصل على جرعتين معززتين من اللقاح، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يٌصاب فيها بايدن بالفيروس.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 566.8 مليون حالة حتى أمس الخميس.

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06.30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 566 مليوناً و780 ألف حالة، مقابل 565 مليوناً و198 ألف حالة في مثل هذا التوقيت الأربعاء الماضى، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 380 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 849 مليون جرعة.