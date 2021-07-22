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البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل لرفض الصين التحقيق في منشأ «كورونا»

هناك فرضية ترجح وقوع حادثة تسرب في المعامل الصينية
أيمن عزام 9:02 م, الخميس, 22 يوليو 21 9:02 م, الخميس, 22 يوليو 21

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قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إنه يشعر بخيبة أمل عميقة لقرار الصين رفض خطة منظمة الصحة العالمية لفتح مرحلة ثانية تخص التحقيق في منشأ كورونا.

التحقيق في منشأ كورونا

وفي مايو الماضي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعديه إيجاد إجابات على أسئلة تتعلق بمنشأ الفيروس.

وكشف بايدن في ذلك الوقت عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تفحص نظريات متعارضة منها احتمالية وقوع حادثة تسرب في المعامل الصينية.

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واقترحت منظمة الصحة العالمية الشهر الجاري بدء مرحلة ثانية من الدراسات بخصوص منشأ فيروس كورونا، بما في ذلك مراجعة المعامل والأسواق في مدينة ووهان الصينية.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، امتنعت الصين الالتزام بتعهداتها عن طريق عرقلة فتح تحقيقات إضافية، وتابعت:” موقفهم غير مسئول، وبصراحة خطير”.

وقال نائب وزير مفوضية الصين للصحة القومية إن خطة منظمة الصحة العالمية تجافي المنطق والعلم، مؤكدا موقف الصين الداعي لعدم مشاركة بعض البيانات لاعتبارات المحافظة على الخصوصية.

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وظهرت أولى الحالات المعروفة من كوفيد-19 في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين في ديسمبر 2019، وكان يعتقد في البداية أنه انتقل إلى البشر من الحيوانات التي كان يتم بيعها كطعام في أحد أسواق المدينة.

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بقلم أيمن عزام

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