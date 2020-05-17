البيت الأبيض يرد على الانتقادات بشأن إقالة مفتش عام الخارجية

مؤكدا أنه كان يعمل على إحراج الرئيس دونالد ترامب

رد البيت الأبيض الأحد بقوة على انتقادات حادة بشأن إقالة مفتش عام في وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أنه كان عضوًا غير مخلص في سياق مؤامرة لـ”الدولة العميقة” لإحراج الرئيس دونالد ترامب.

وأبلغ ترامب مجلس النواب في وقت متأخر مساء الجمعة، أنه يعتزم إقالة ستيف لينيك المفتش في الخارجية الأمريكية، وهو المفتش العام الرابع الذي يقيله الرئيس في الأسابيع الستة الأخيرة.

وانتقد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو “بيروقراطية” الأشخاص الذين “يعتقدون أنهم انتخبوا رئيسا وليس دونالد ترامب” وذلك ردا على سؤال عن الخطوة من قبل شبكة “إيه بي سي”.

وأكد نافارو “لقد واجهنا مشاكل هائلة مع.. البعض يسميها الدولة العميقة”، أعتقد أن هذا مناسب. ينتقد ترامب وحلفاؤه بانتظام “الدولة العميقة” من القوى الغامضة في جهاز الخدمة المدنية غير المسيسة والتي يرون أنها ملتزمة تقويض الرئيس”.

وقال نافارو إنه يمكن دائما استبدال المسؤولين الذين يغادرون الإدارة باشخاص أكثر “ولاء”.

وأضاف أن ولاءهم “ليس للرئيس بالضرورة، ولكن لبرنامج ترامب. هذا هو المهم”.

يذكر أن هذه رابع مرّة يُقيل ترامب شخصا يراقب أعمال الحكومة منذ أبريل الفائت.