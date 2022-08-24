البيت الأبيض يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد إلى 1.4%

ذكرت قناة العربية نقلا عن وكالة رويترز أن البيت الأبيض، أصدر توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تشهد تراجعا بشكل حاد.

وتوقع البيت الأبيض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشأن الاقتصاد الأمريكي للعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8%، في تقديراته السابقة في مارس الماضي، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى عودة ظهور متحور أوميكرون لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة كأسباب للتباطؤ.

وعدًل متوسط معدل البطالة للعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7%، من 3.9%، في تقديرات مارس الماضي.

وخفض البيت الأبيض أيضا توقعاته للتضخم للعام الحالي إلى 6.6%، من 2.9%، في تقديرات مارس الماضي.