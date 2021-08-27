البيت الأبيض يؤكد الدور الحيوي لإعادة التأمين في اجتماعاته الافتراضية

حوادث الإنترنت تؤثر سلبًا على الأمن الاقتصادي للشركات والافراد

سلط البيت الأبيض فى أمريكا الضوء على الدور الحيوى لإعادة التأمين وخاصة فيما يتعلق بالأمن الخاص بالهجمات الإليكترونية – التشفير السيبرانى- فى سلسة إجتماعات الرئيس الأمريكى جون بايدن وأعضاء حكومته وفريق الأمن القومى مؤخرآ والتى تخص المخاطر الإليكترونية التى يمكن مواجهتها

وقال بايدن فى جلسات البيت الأبيض المغلقة أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها مواجهة هذا التحدي بمفردها حيث درس خبراء إعادة التأمين أفضل الطرق لتعزيز المرونة والردع الإلكترونيين.

وجاءت المشاورات على خلفية عقود من النمو المتسارع في النشاط السيبراني العالمي والاتصال

وفي وقت كان فيه جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي متجذرًا في الوسائط الإلكترونية المعرضة لهجمات إلكترونية خبيثة ومعقدة بشكل متزايد.

تقدم كبير من جانب إعادة التأمين فى وقف تصعيد الهجمات الإلكترونية

ولفتت الإجتماعات إلى تأثير هذه النوعية من الحوادث على الأمن الاقتصادي للشركات والأفراد في كل جزء من البلاد.

وخلص الخبراء إلى أن هناك حاجة لجهد تعاوني على مستوى الدولة لإحراز تقدم قوي نحو وقف التصعيد وردع هذه التهديدات.

حضر إحدى لجان البيت الأبيض الرئيس التنفيذي لشركة Vantage ، جريج هندريك ، الذي جادل بأن مشاركة البيانات بطريقة منظمة ومتسقة ستكون مفتاحًا لاكتساب نظرة ثاقبة حول التهديد السيبراني للمساعدة في التخفيف من المخاطر وتجنبها.

وأشار هندريك بعد المناقشات إلى أن صناعة التأمين يمكن أن تلعب دورًا حيويًا من خلال تقديم نهج قائم على المخاطر بشكل أكبر لتوفير التغطية والتسعير للتأمين الإلكترونى.

أضاف إلى أن هناك حاجة مُلحة للإستعداد إلى سيناريو كارثي حقيقي حيث يكون الهجوم قادرًا على التأثير على آلاف الشركات.

ولفت الى أن الحكومة الفيدرالية تعطي الأولوية للأمن السيبراني وترفعه بشكل لم يسبق له مثيل

تعاون الحكومة والقطاع الخاص فى مواجهة المخاطر السيبرانية

وتابع انه يجب على القطاع الخاص إتباع نفس النهج والعمل معًا للمساعدة في حل هذا التهديد الدولي المعقد والمتنامي هو بلا شك أفضل طريقة للمضي قدمًا.

وأكد آلان شنيتسر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترافيلرز ، بالمشاركة في نفس اللجنة التزام شركته بالتعاون مع القطاع العام في مراحل الإعداد والوقاية والتخفيف والتعافي لمواجهة تحدي المخاطر الإلكترونية.

وقال شنيتسر أن الأمن السيبراني يعد أحد أكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا ونحن نحيي الرئيس بايدن على جمع الخبراء وقادة الصناعة معًا لمواجهة هذا التهديد المتزايد

وسلطت إجتماعات البيت الأبيض الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه صناعة التأمين في تعزيز الأمن السيبراني في أمريكا.

وأوضح أن شركات التأمين تساعد المؤسسات على إدارة المخاطر الإلكترونية بكفاءة وفعالية بما في ذلك من خلال إجراء تقييمات للمخاطر السيبرانية ، وتقديم المشورة بشأن تعزيز الدفاعات السيبرانية وتوفير المراقبة المستمرة للضعف السيبراني.

اضاف بعد حدوث الخرق ، تقدم شركات التأمين الخبرة الفنية والدعم المالي لتسهيل الاسترداد من خلال العمل معًا

ويمكن للصناعة أيضًا تحديد الاتجاهات في بيئة المخاطر الإلكترونية ومشاركتها وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات الأمن السيبراني “.

واعتبر أن صناعة إعادة التأمين تحظى بمكانة فريدة فى مكافحة برامج الفدية الضارة.

الأمن الإلكترونى للحفاظ على تواصل غير مخترق

وأكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتحالف اجتماعات البيت الأبيض ، جوشوا موتا ، أن صناعة التأمين الإلكتروني يمكن أن تلعب “دورًا أساسيًا” في زيادة نظافة الأمن السيبراني على نطاق واسع وتقديم شريان حياة حاسم للشركات المستهدفة من قبل الجهات المقرصنة والتى وصفها بالسيئة.

وتعمل حوادث الإنترنت على إيقاف جميع أنواع المنظمات من الشركات الكبيرة إلى مناطق المدارس المحلية ومكاتب الأطباء.

وبمساعدة التأمين الإلكتروني، يمكن لهذه المنظمات أن تعود لخدمة مجتمعاتها بسرعة، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى منهم غير مؤمن عليهم أو غير مؤمن عليهم.