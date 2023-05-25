البيت الأبيض والجمهوريون يصفون المفاوضات حول سقف الدين بأنها «مثمرة»

وصف مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي المفاوضات التي دارت بين الجانبين أمس الأربعاء بأنها مثمرة، محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد اجتماع في البيت الأبيض استمر أربع ساعات، قال مكارثي إن المفاوضات شهدت تحسنا وستستمر خلال المساء. وتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق، رغم أن العديد من القضايا لا يزال دون حل.

وقال مكارثي للصحفيين “أحرزنا بعض التقدم… وهذا أمر إيجابي جدا”.

وتابع “أريد أن أتأكد من توصلنا إلى الاتفاق الأنسب. وبوسعي أن أرى أننا نعمل في اتجاه ذلك”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن المحادثات لا تزال مثمرة.

وأضافت في إفادة صحفية في أثناء المناقشات “إذا استمرت بحسن نية، نتمكن من التوصل إلى اتفاق”.

لكن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس اتهموا الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة للدفع ببرنامج لا يمكنهم إقراره لولا ذلك. وقالوا إن على الجمهوريين تقديم المزيد من التنازلات لأنهم سيحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير أي اتفاق.

ويسابق المفاوضون الزمن، فقد حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الاتحادية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها بحلول الأول من يونيو القادم على أقرب تقدير، أي بعد ثمانية أيام فقط.