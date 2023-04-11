البيت الأبيض: لا مؤشرات على تقديم مصر أسلحة فتاكة إلى روسيا وعلاقتنا مع القاهرة متميزة

نفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، مزاعم تزويد مصر روسيا أسلحة فتاكة في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدا على إن “مصر شريك أمني مهم لواشنطن، ولا تزال كذلك في المنطقة”.

وبشأن مزاعم مد القاهرة موسكو بصواريخ، قال كيربي في تصريحات صحافية على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى بلفاست: “لم نر أي مؤشر أو دليل على أن مصر قدمت أسلحة ثقيلة إلى روسيا”.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر هويته لـ”واشنطن بوست”: “نحن لسنا على علمٍ بأنه تم تنفيذ تلك الخطة”، في إشارة إلى تصدير الصواريخ، مضيفاً: “نحن لم نر أن هذا يحدث”.فيما ذكرت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً في تسريب الوثائق.

أسلحة فتاكة

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد للصحيفة الثلاثاء، إن موقف مصر منذ البداية كان قائماً على “عدم التدخل في الأزمة، والالتزام بالحفاظ على مسافة واحدة من الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي في قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة”.

وأضاف: “نواصل حث الجانبين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات”.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، تزويد مصر بلاده بصواريخ سراً، ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن بيسكوف قوله إن التقارير المنشورة في هذا الشأن “ملفقة”.

مصر “تتبع سياسة متزنة”

ونفي مصدر مصري مسؤول، قيام مصر بإنتاج الصواريخ لشحنها سراً إلى روسيا، وأضاف في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، أن ما نشرته صحيفة واشنطن بوست عن تزويد روسيا بأسلحة “عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة”.

وأضاف أن مصر “تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية”، وأن محددات هذه السياسة هي “السلام والاستقرار والتنمية”.