البيت الأبيض: تفجيرات تكساس لا صلة لها بالإرهاب

رويترزقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إن موجة تفجيرات في أوستن عاصمة ولاية تكساس لا صلة معروفة لها بالإرهاب.وقالت في تغريدة على تويتر ”نحن ملتزمون بتقديم مرتكبي تلك الجرائم الخسيسة للعدالة. لا يوجد رابط واضح بالإرهاب في هذا التوقيت“.وذكر مسؤولون أمريكيون أن طردا

رويترز

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إن موجة تفجيرات في أوستن عاصمة ولاية تكساس لا صلة معروفة لها بالإرهاب.

وقالت في تغريدة على تويتر ”نحن ملتزمون بتقديم مرتكبي تلك الجرائم الخسيسة للعدالة. لا يوجد رابط واضح بالإرهاب في هذا التوقيت“.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن طردا ناسفا انفجر في مركز توزيع تابع لشركة فيديكس لتوصيل الطرود قرب مدينة سان أنطونيو، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحقق فيما إذا كان له صلة بأربعة انفجارات شهدتها أوستن على مدى الأسبوعين الماضيين أودت بحياة شخصين وأصابت أربع