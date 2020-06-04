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البيت الأبيض: ترامب عمره 71 وبصحة جيدة وكل فحوصاته بشأن «كورونا» سلبية

قال الطبيب شون كولني، إنه لم تظهر أي آثار جانبية على الرئيس الأمريكي والذي تناول العقار لمدة أسبوعين كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد.
المال - خاص 2:27 م, الخميس, 4 يونيو 20 2:27 م, الخميس, 4 يونيو 20

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كشف طبيب البيت الأبيض عن الآثار الجانبية لعقار الهيدروكسي كلوروكين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الطبيب شون كولني، إنه لم تظهر أي آثار جانبية على الرئيس الأمريكي والذي تناول العقار لمدة أسبوعين كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد.

أوضح الطبيب شون كونلي: “أنهى الرئيس ترامب هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية”، وفق ما نقلته سبوتنيك الروسية عن شبكة “سي إن بي سي” .

وقال كونلي إن ترامب صاحب الـ73 عاما يزن 110 كيلوغرامات ويبلغ طوله 1.90 مترا، وأن البيانات توضح أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف: “هو يخضع بانتظام لفحوصات مرض كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن”.

ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، ولم تثبت فعاليته على صعيد علاج فيروس كورونا المستجد.

ودائما ما كان الرئيس الأمريكي يعلن تحمسه تجاه فعالية العقار ضد فيروس كورونا المستجد.

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بقلم المال - خاص

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