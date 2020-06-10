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البيت الأبيض : ترامب أكد للسيسي التزام أمريكا بتسهيل الوصول لاتفاق عاجل حول «سد النهضة»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الولايات المتحدة بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة بحسب عاجل نقلته فضائية سكاي نيوز عربية منذ قليل. وأجرى الرئيس عبد الفتاح…

المال - خاص 11:45 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 11:45 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الولايات المتحدة بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة

بحسب عاجل نقلته فضائية سكاي نيوز عربية منذ قليل.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة “إعلان القاهرة”.

وأعرب ترامب خلال اتصاله مع السيسي عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء اعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما تم تناول الاتصال بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

السيسي يبحث مع ترامب ملف «سد النهضة» وجهود مصر لتسوية الأزمة الليبية


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بقلم المال - خاص

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