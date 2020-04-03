البيت الأبيض : اختبار سريع عن فيروس «كورونا» لكل من يخالط ترامب ونائبه

سيخضع أي شخص من المتوقع أن يكون على مقربة من ترامب أو بنس

أعلن البيت الأبيض، أنه سيبدأ فرض اختبار سريع عن فيروس “كورونا” المستجد لكل من سيكون على مقربة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو نائبه مايك بنس، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بحسب موقع سبوتنك الروسي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، إنه بدءًا من اليوم الجمعة، سيخضع أي شخص من المتوقع أن يكون على مقربة من ترامب أو بنس لاختبار (كوفيد-19)، حرصا على صحتهما وسلامتهما”.

وأضاف ديري أن “الاختبار سيتم فرضه سواء على حملة الفيروس بصورة عرضية أو غير الحاملين له، من أجل الحد من انتقال العدوى بشكل غير مقصود”.

وأعلنت السلطات الأمريكية تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد.